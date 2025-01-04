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Selena'nın Sevgilisinden Rihanna'yı Özleyen Bieber'a 4 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Selena'nın Sevgilisinden Rihanna'yı Özleyen Bieber'a 4 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.01.2025 - 01:02

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demi Moore

Demi Moore

Paris Hilton

Paris Hilton

Halsey

Halsey

Ariana Grande

Ariana Grande

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
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Selena Gomez

Selena Gomez

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jessie J

Jessie J

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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