Ağızlıksız Gezdirdiği Pitbull’u Kediyi Öldürdü! Cezaevine Gönderilen Köpek Sahibine Tepki Yağdı
Ağızlıksız Gezdirdiği Pitbull’u Kediyi Öldürdü! Cezaevine Gönderilen Köpek Sahibine Tepki Yağdı
İstanbul Avcılar’da G.A. isimli kadın yasaklı ırktan olan pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirirken felaket bir olay yaşandı. Pitbull, sokak kedisini parçalayarak öldürdü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde köpek sahibinin sakinliği ve çevrediklerle birlikte herhangi bir müdahalede bulunmaması tepki çekti.
Köpek sahibi G.A. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada köpek sahibine tepki yağdı.
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İstanbul Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde geçen günlerde akılalmaz bir olay meydana geldi. G.A. isimli kadının ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği bir kediyi öldürdü.
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O anlar cep telefonu kamerasıyla başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca ekipler köpek sahibi G.A. isimli kadını gözaltına aldı.
Köpek barınağa götürüldü, G.A. ise Hayvan Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O anlar böyle görüntülendi:
Bu ırkların sahipleri tarafından halka açık alanlarda ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasaklandı.
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde müdahale etmeye köpek sahibine tepki yağdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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