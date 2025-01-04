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Ağızlıksız Gezdirdiği Pitbull’u Kediyi Öldürdü! Cezaevine Gönderilen Köpek Sahibine Tepki Yağdı

Ağızlıksız Gezdirdiği Pitbull’u Kediyi Öldürdü! Cezaevine Gönderilen Köpek Sahibine Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 11:45

İstanbul Avcılar’da G.A. isimli kadın yasaklı ırktan olan pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirirken felaket bir olay yaşandı. Pitbull, sokak kedisini parçalayarak öldürdü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde köpek sahibinin sakinliği ve çevrediklerle birlikte herhangi bir müdahalede bulunmaması tepki çekti. 

Köpek sahibi G.A. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sosyal medyada köpek sahibine tepki yağdı.

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İstanbul Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde geçen günlerde akılalmaz bir olay meydana geldi. G.A. isimli kadının ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği bir kediyi öldürdü.

İstanbul Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde geçen günlerde akılalmaz bir olay meydana geldi. G.A. isimli kadının ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği bir kediyi öldürdü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca ekipler köpek sahibi G.A. isimli kadını gözaltına aldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca ekipler köpek sahibi G.A. isimli kadını gözaltına aldı.

Köpek barınağa götürüldü, G.A. ise Hayvan Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpek barınağa götürüldü, G.A. ise Hayvan Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar böyle görüntülendi:

Bu ırkların sahipleri tarafından halka açık alanlarda ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasaklandı.

Bu ırkların sahipleri tarafından halka açık alanlarda ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasaklandı.

Pitbull cinsi köpek Hayvanları Koruma Kanunun 14. maddesine göre tehlikeli cins olarak adlandırılıyor. 

Kanunda “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır” hükmü yer alıyor. 

Türkiye’de tehlikeli kabul edilen bu köpek ırklarının sahipleri tarafından ağızlık ve tasma kullanmaları zorunlu.

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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde müdahale etmeye köpek sahibine tepki yağdı:

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde müdahale etmeye köpek sahibine tepki yağdı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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