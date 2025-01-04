Ağızlıksız Gezdirdiği Pitbull’u Kediyi Öldürdü! Cezaevine Gönderilen Köpek Sahibine Tepki Yağdı

İstanbul Avcılar’da G.A. isimli kadın yasaklı ırktan olan pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirirken felaket bir olay yaşandı. Pitbull, sokak kedisini parçalayarak öldürdü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde köpek sahibinin sakinliği ve çevrediklerle birlikte herhangi bir müdahalede bulunmaması tepki çekti.

Köpek sahibi G.A. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada köpek sahibine tepki yağdı.