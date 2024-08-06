Niğde’deki Hayvan Katliamı İçin Suç Duyurusu: Belediye Kedi ve Köpekleri "Uyutup" Gömüyor İddiası
Niğde’deki Hayvan Katliamı İçin Suç Duyurusu: Belediye Kedi ve Köpekleri "Uyutup" Gömüyor İddiası
Büyük tartışmaların yaşandığı hayvan hakları yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmişti. Yeni yasadan “ötanazi” kelimesi çıkarılmıştı ancak bugün Niğde’den gelen haberler adeta şok yaşattı. İddiaya göre AK Partili Niğde Belediyesi, barınakta tuttuğu kedi ve köpekleri ilaçla “uyutarak” toplu mezara gömdü. Kente giden Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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“7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uzun süre tartışılmış ve 2 Ağustos’ta Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
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Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Belediyesi’nin kendi barınağında tuttuğu sokak hayvanlarını ilaçla öldürerek toplu mezara gömdüğü iddiaları sonrası kente gitti.
T24’ten Ceren Bala Teke’nin haberine göre, Ankara Barosu avukatları Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ile uyutma işlemini gerçekleştirdikleri önü sürülen iki çalışandan şikayetçi oldu.
Avukat Tuğba Gürsoy’un paylaşımı
Savılığa verilen şikayet dilekçesinde bir tanığın söylediği; “Barınağa da düzenli olarak ziyaretlerime devam ettim ve bu süreçte köpeklerin sayısında hızlı bir azalma olduğunu fark ettim. Öyle ki; tahminimce bin köpek barındırabilecek büyüklükte ve donanımda bir yer olmasına rağmen köpek sayısının 20-30’u geçmemektedir. Üstelik geçtiğimiz senelerde 700-800 civarı köpek olduğunu defalarca gözlemledim” dikkat çekti
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Olay yerinden görüntüler 👇
Niğde Belediyesi'nden açıklama 👇
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