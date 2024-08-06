Niğde’deki Hayvan Katliamı İçin Suç Duyurusu: Belediye Kedi ve Köpekleri "Uyutup" Gömüyor İddiası

Büyük tartışmaların yaşandığı hayvan hakları yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmişti. Yeni yasadan “ötanazi” kelimesi çıkarılmıştı ancak bugün Niğde’den gelen haberler adeta şok yaşattı. İddiaya göre AK Partili Niğde Belediyesi, barınakta tuttuğu kedi ve köpekleri ilaçla “uyutarak” toplu mezara gömdü. Kente giden Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.