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YouTuber Orkun Işıtmak Sokak Köpekleri Yasasına Videosunda Tepki Gösterdi Kısa Süre Sonra Sildi

YouTuber Orkun Işıtmak Sokak Köpekleri Yasasına Videosunda Tepki Gösterdi Kısa Süre Sonra Sildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 15:17

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Son haftalarda gündemimiz sokak köpekleri hakkında çıkan yasa tasarısı. Geçtiğimiz günlerde meclis tarafından kabul edilen yasaya tepkiler sürmeye devam ediyor. Ünlülerden ve influencer'lardan da tepkiler geliyor. 'Yasayı Geri Çek' diyenlerden biri de YouTuber Orkun Işıtmak oldu. Ancak Işıtmak soru işaretlerine yol açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Orkun Işıtmak son videosunun bir kısmında sokak köpekleri hakkında çıkan yasayı desteklemediğine dair konuşma yaptı ve duygularını belirtti.

Orkun Işıtmak son videosunun bir kısmında sokak köpekleri hakkında çıkan yasayı desteklemediğine dair konuşma yaptı ve duygularını belirtti.

Ancak videoyu yayınladıktan kısa bir süre sonra ilgili kısmı videodan kaldırdığı fark edildi.

Ancak videoyu yayınladıktan kısa bir süre sonra ilgili kısmı videodan kaldırdığı fark edildi.

İşte detaylar 👇

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