YouTuber Orkun Işıtmak Sokak Köpekleri Yasasına Videosunda Tepki Gösterdi Kısa Süre Sonra Sildi

Son haftalarda gündemimiz sokak köpekleri hakkında çıkan yasa tasarısı. Geçtiğimiz günlerde meclis tarafından kabul edilen yasaya tepkiler sürmeye devam ediyor. Ünlülerden ve influencer'lardan da tepkiler geliyor. 'Yasayı Geri Çek' diyenlerden biri de YouTuber Orkun Işıtmak oldu. Ancak Işıtmak soru işaretlerine yol açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım.