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Arabadaki Çocukların Yüreği Ağzına Geldi: Yolcu Taşıyan Bir Ata Pitbull Saldırdı

Arabadaki Çocukların Yüreği Ağzına Geldi: Yolcu Taşıyan Bir Ata Pitbull Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 23:51

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Pitbullar, güçlü kas yapıları ve güçlü çeneleri ile tanınan bir köpek cinsidir. Bu özellikler, onları birçok ülkede tartışmalı bir hale getirmiştir ve bu sebeple bazı ülkelerde yasaklanmışlardır. Bu köpeklerin yasaklanma sebebi, sahiplerinin kontrolünü aşabilecekleri güçte olmaları ve potansiyel bir tehdit oluşturabilecekleri tehlikesi. Ancak, bu durumun  köpeğin karakterine değil, sahibinin eğitimine bağlı olduğunu düşünenler de var. Bu yüzden bu ırk pek çok ülkede yasaktan önce tartışmalı bir ırk.

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Yolcu taşıyan bir ata pitbull cinsi bir köpek saldırdı.

Yolcu taşıyan bir ata pitbull cinsi bir köpek saldırdı.

At köpeğe karşı mücadele ederken, atın çektiği arabadaki yolcuların yüreği ağzına geldi.

At köpeğe karşı mücadele ederken, atın çektiği arabadaki yolcuların yüreği ağzına geldi.

İşte o anlar;

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