Arabadaki Çocukların Yüreği Ağzına Geldi: Yolcu Taşıyan Bir Ata Pitbull Saldırdı

Pitbullar, güçlü kas yapıları ve güçlü çeneleri ile tanınan bir köpek cinsidir. Bu özellikler, onları birçok ülkede tartışmalı bir hale getirmiştir ve bu sebeple bazı ülkelerde yasaklanmışlardır. Bu köpeklerin yasaklanma sebebi, sahiplerinin kontrolünü aşabilecekleri güçte olmaları ve potansiyel bir tehdit oluşturabilecekleri tehlikesi. Ancak, bu durumun köpeğin karakterine değil, sahibinin eğitimine bağlı olduğunu düşünenler de var. Bu yüzden bu ırk pek çok ülkede yasaktan önce tartışmalı bir ırk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolcu taşıyan bir ata pitbull cinsi bir köpek saldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
At köpeğe karşı mücadele ederken, atın çektiği arabadaki yolcuların yüreği ağzına geldi.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın