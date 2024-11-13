"Bir Paramedik Nasıl Yetişir?": Ambulans Şoförlerinin Eğitim Anları Sosyal Medyada Viral Oldu

Hayati önem taşıyan acil yardım ekipleri, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri. Fakat son dönemde acil yardım ekiplerine bilerek yol vermeyen, geçişlerini engelleyenlerin haberlerine rastlıyoruz bildiğiniz üzere. Her biri hepimiz için hayati bir öneme sahip. Her birimiz, bu ekiplerin görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Onların işlerini kolaylaştırmak ve destek olmak, hepimizin sorumluluğu değil, görevi.