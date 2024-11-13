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"Bir Paramedik Nasıl Yetişir?": Ambulans Şoförlerinin Eğitim Anları Sosyal Medyada Viral Oldu

"Bir Paramedik Nasıl Yetişir?": Ambulans Şoförlerinin Eğitim Anları Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 18:22

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Hayati önem taşıyan acil yardım ekipleri, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri. Fakat son dönemde acil yardım ekiplerine bilerek yol vermeyen, geçişlerini engelleyenlerin haberlerine rastlıyoruz bildiğiniz üzere. Her biri hepimiz için hayati bir öneme sahip. Her birimiz, bu ekiplerin görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Onların işlerini kolaylaştırmak ve destek olmak, hepimizin sorumluluğu değil, görevi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_okVO...
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Ambulans şoförlerinin eğitim aldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Ambulans şoförlerinin eğitim aldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Yapmaları gereken hız ve dikkat, acil yardım ekiplerine yol vermenin önemini bir kere daha hatırlattı.

Yapmaları gereken hız ve dikkat, acil yardım ekiplerine yol vermenin önemini bir kere daha hatırlattı.

İşte o video;

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