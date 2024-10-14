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Belediye Ölü Hayvan Görüntülerini Hayvanseverlerin Üstüne Yıktı: “Kucaklarında Ölü Hayvan Getirip Bıraktılar”

Belediye Ölü Hayvan Görüntülerini Hayvanseverlerin Üstüne Yıktı: “Kucaklarında Ölü Hayvan Getirip Bıraktılar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 14:52

Gebze Belediyesi'ne ait bakımevinde onlarca hayvanın katledilmesinin ardından Ümraniye Belediyesi'nde skandal görüntüler ortaya çıktı. Sözcü'den Meral Danyıldız'ın haberine göre belediye çalışanı 'Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp gelip buraya bırakmışlar' iddiasında bulundu.

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Türkiye, Gebze Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde 30 köpek ve 13 kedinin öldürüldüğü skandalının etkisinden çıkamamışken yeni skandal Ümraniye Belediyesi’ne ait bakımevinde yaşandı.

Türkiye, Gebze Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde 30 köpek ve 13 kedinin öldürüldüğü skandalının etkisinden çıkamamışken yeni skandal Ümraniye Belediyesi’ne ait bakımevinde yaşandı.

Belediyeye ait bakımevinde bakımsız ve kötü koşullarda yaşayan hayvanların görüntüleri yürekleri dağladı.

Belediyeye ait bakımevinde bakımsız ve kötü koşullarda yaşayan hayvanların görüntüleri yürekleri dağladı.

Ümraniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı, hayvanların sağlığının yüksek standartlarda sürdürüldüğü ifade edildi:

Ümraniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı, hayvanların sağlığının yüksek standartlarda sürdürüldüğü ifade edildi:
twitter.com

“Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir.”

Sözcü’den Meral Danyıldız’ın haberine göre belediye çalışanları suçu hayvanseverlere yıktı.

Sözcü’den Meral Danyıldız’ın haberine göre belediye çalışanları suçu hayvanseverlere yıktı.

Kaynak

“Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp getirip buraya bıraktı.”

“Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp getirip buraya bıraktı.”

Avukat, Ö.K.S bakımevinde bulunan ağzı kan ve yara içinde olan yasaklı ırk köpeklere yönelik “Bu hayvanlar zaten bu halde geldi. Biz bu hale getirmedik” dedi. Öte yandan belediye çalışanı Ö.K.S hayvanseverlerin ölü hayvanları kucaklarında getirip bakımevine bıraktığını iddia etti: 

'Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp gelip buraya bırakmışlar. O ölü hayvanlar sanki burada ölmüş gibi gösteriyorlar. Ama bunu Ümraniye Belediyesi üzerinden yapamayacaklar.'

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