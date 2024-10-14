Belediye Ölü Hayvan Görüntülerini Hayvanseverlerin Üstüne Yıktı: “Kucaklarında Ölü Hayvan Getirip Bıraktılar”

Avukat, Ö.K.S bakımevinde bulunan ağzı kan ve yara içinde olan yasaklı ırk köpeklere yönelik “Bu hayvanlar zaten bu halde geldi. Biz bu hale getirmedik” dedi. Öte yandan belediye çalışanı Ö.K.S hayvanseverlerin ölü hayvanları kucaklarında getirip bakımevine bıraktığını iddia etti:

'Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp gelip buraya bırakmışlar. O ölü hayvanlar sanki burada ölmüş gibi gösteriyorlar. Ama bunu Ümraniye Belediyesi üzerinden yapamayacaklar.'