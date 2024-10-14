Belediye Ölü Hayvan Görüntülerini Hayvanseverlerin Üstüne Yıktı: “Kucaklarında Ölü Hayvan Getirip Bıraktılar”
Belediye Ölü Hayvan Görüntülerini Hayvanseverlerin Üstüne Yıktı: “Kucaklarında Ölü Hayvan Getirip Bıraktılar”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, Gebze Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde 30 köpek ve 13 kedinin öldürüldüğü skandalının etkisinden çıkamamışken yeni skandal Ümraniye Belediyesi’ne ait bakımevinde yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediyeye ait bakımevinde bakımsız ve kötü koşullarda yaşayan hayvanların görüntüleri yürekleri dağladı.
Ümraniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı, hayvanların sağlığının yüksek standartlarda sürdürüldüğü ifade edildi:
Sözcü’den Meral Danyıldız’ın haberine göre belediye çalışanları suçu hayvanseverlere yıktı.
“Hayvanseverler kucaklarına ölü hayvan alıp getirip buraya bıraktı.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın