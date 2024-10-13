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Gebze'deki Hayvan Katliamı Üzerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Açıklamalarına Tepkiler Dinmiyor

Gebze'deki Hayvan Katliamı Üzerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Açıklamalarına Tepkiler Dinmiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 12:54

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 sokak hayvanının ölü bulunması Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Olayın ardından Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yaptığı açıklamalar da toplumsal tepkileri dindirmeye yetmedi. Hayvanseverler sorumluların cezalandırılması için eylemler düzenlemeye devam ediyor.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda belediyenin hayvan barınağını gezen bir vatandaşın çektiği görüntülerde sokak hayvanlarının katledildiği iddia edilmişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda belediyenin hayvan barınağını gezen bir vatandaşın çektiği görüntülerde sokak hayvanlarının katledildiği iddia edilmişti.

Tepki çeken görüntüler sonrası hayvanseverler Gebze Belediyesi ve Rehabilitasyon merkezi önünde eylemler gerçekleşti.

Tepki çeken görüntüler sonrası hayvanseverler Gebze Belediyesi ve Rehabilitasyon merkezi önünde eylemler gerçekleşti.

AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de açıklama yapmak zorunda kalarak olayla ilgili, ''Sosyal medyaya yansıyan görüntüler rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de açıklama yapmak zorunda kalarak olayla ilgili, ''Sosyal medyaya yansıyan görüntüler rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamına bu videodan ulaşabilirsiniz:

Ancak Büyükgöz’ün açıklamaları sosyal medyada hayvanseverleri daha çok öfkelendirdi. İşte gelen tepkiler:

Ancak Büyükgöz’ün açıklamaları sosyal medyada hayvanseverleri daha çok öfkelendirdi. İşte gelen tepkiler:
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