Gebze'deki Hayvan Katliamı Üzerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Açıklamalarına Tepkiler Dinmiyor

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 sokak hayvanının ölü bulunması Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Olayın ardından Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yaptığı açıklamalar da toplumsal tepkileri dindirmeye yetmedi. Hayvanseverler sorumluların cezalandırılması için eylemler düzenlemeye devam ediyor.