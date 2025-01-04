Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Rihanna, müziği, moda anlayışı ve şimdilerde kurduğu minik ailesiyle şarkıcılığın çok ötesine geçmiş isimlerden biri. Şarkıcılık kariyerine ara verse de şimdilerde de adından gerek markası gerek de birbirinden tatlı oğullarıyla bahsettiren isim tüm ilgiyi yine kendisinde toplamayı başarıyor. Geçtiğimiz sene yılların ardından sahneye çıkan, fakat bunu da Hindistan'ın en zengin ailesi için yapan Rihanna tepkilerle karşılaşmıştı. Hayranlarını uzun süredir müziğinden mahrum bırakan şarkıcının bir karaoke mekanında kendi şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Yer aldığı birçok başarılı yapımın yanı sıra İnanılmaz Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu olarak da hafızalara kazınan Andrew Garfield adından bambaşka bir konuyla bahsettirdi. Andrew Garfield, son röportajındaki dikkat çeken itirafla ünlü restoran zinciri sahibi Nusret'i hedef alarak Londra'daki şubesine dair yorumlarda bulundu. X'te gündem olan bu açıklamanın ardından bazı kullanıcılar ünlü oyuncuya hak verirken bazıları ise karşı çıktı! Gelin Garfield'in açıklamasına ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olan Paris Hilton 2000'lerde yaşamaya devam eden isimlerden biri bildiğiniz gibi. Tarzı da saçları da popüler olduğu o yılları aratmayan isim şimdilerde küçük ailesine odaklanmış durumda. Fakat kariyerinden de bir an olsun ödün vermiyor. Pazarlama denince akıllara gelen isimlerden biri olan Hilton hem kendi adıyla çıkarttığı markasını genişletiyor hem de müzik sektöründeki varlığını koruyor. Noel'e özel paylaşımlarına bir süredir devam eden Paris Hilton bu sefer de kurdeleli görünümüyle ağızları açık bıraktı.
Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jackie Chan, yıllardır sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri. Hem dövüş sahneleriyle hem de mizahi yetenekleriyle hafızalarda yer edinmiş olan Chan, bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi. Sinema hayatı boyunca milyonlar kazanan Jackie Chan servetini oğluna bırakmayacağını açıkladı. Parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını duyuran Chan'in bu kararı X kullanıcılarının diline düştü!
90'lı yıllardan günümüze bir ikon haline gelen Jennifer Lopez; şarkıları, dans şovları ve stiliyle her daim adından söz ettirmeyi ve ilgi odağı olmayı başardı. Lopez, son aylarda bir ayrıl bir barış aşkı Ben Affleck ile olan ayrılığıyla uzun bir süre gündemde kalmıştı. Bizler de ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimini merceğe almıştık. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Jennifer Lopez'in en son paylaştığı kayak pozu ve fit halleri epey dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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