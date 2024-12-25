Noel'e Özel Kombin Yapıp Üstüne Sadece Kurdele Dolamaya Karar Veren Paris Hilton'dan "Hediye Benim" Paylaşımı
Noel'e Özel Kombin Yapıp Üstüne Sadece Kurdele Dolamaya Karar Veren Paris Hilton'dan "Hediye Benim" Paylaşımı
Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olan Paris Hilton 2000'lerde yaşamaya devam eden isimlerden biri bildiğiniz gibi. Tarzı da saçları da popüler olduğu o yılları aratmayan isim şimdilerde küçük ailesine odaklanmış durumda. Fakat kariyerinden de bir an olsun ödün vermiyor. Pazarlama denince akıllara gelen isimlerden biri olan Hilton hem kendi adıyla çıkarttığı markasını genişletiyor hem de müzik sektöründeki varlığını koruyor. Noel'e özel paylaşımlarına bir süredir devam eden Paris Hilton bu sefer de kurdeleli görünümüyle ağızları açık bıraktı.
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Sosyetenin ve magazin dünyasının en bilindik isimlerinden biri olan Paris Hilton şu sıralar ailesi ve müzik sektöründeki varlığı ile gündeme geliyor.
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Yıllardır televizyon, moda ve müzik dünyasında iz bırakan Hilton, son dönemde kendisini anneliğe verse de yıllardır sürdürdüğü kariyerine de bir yandan devam etmeyi ihmal etmiyor.
Carter Raum ile evliliklerinde tüp bebek tedavisine başvuran güzel model geçtiğimiz sene ikinci çocuğunu kucağına almıştı.
Kendisi bir yandan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye de devam ediyor... Kutlama, davet, parti denince Kardashianlardan sonra akıllara gelen ilk isimlerden olan Paris Hilton bu sefer Noel paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Üstüne kırmızı kocaman bir kurdele dolayan Paris Hilton paylaşımının altına "Varlığım bir hediye 💅🏼🎁🎀" notunu düştü!
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O paylaşımı şöyle bırakalım👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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