Noel'e Özel Kombin Yapıp Üstüne Sadece Kurdele Dolamaya Karar Veren Paris Hilton'dan "Hediye Benim" Paylaşımı

Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olan Paris Hilton 2000'lerde yaşamaya devam eden isimlerden biri bildiğiniz gibi. Tarzı da saçları da popüler olduğu o yılları aratmayan isim şimdilerde küçük ailesine odaklanmış durumda. Fakat kariyerinden de bir an olsun ödün vermiyor. Pazarlama denince akıllara gelen isimlerden biri olan Hilton hem kendi adıyla çıkarttığı markasını genişletiyor hem de müzik sektöründeki varlığını koruyor. Noel'e özel paylaşımlarına bir süredir devam eden Paris Hilton bu sefer de kurdeleli görünümüyle ağızları açık bıraktı.