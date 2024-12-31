Andrew Garfield'ın Nusret'e Karşı Duyduğu Nefreti Anlattığı Anlar X Kullanıcıları Arasında Tartışma Yarattı
Andrew Garfield'ın Nusret'e Karşı Duyduğu Nefreti Anlattığı Anlar X Kullanıcıları Arasında Tartışma Yarattı
Yer aldığı birçok başarılı yapımın yanı sıra İnanılmaz Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu olarak da hafızalara kazınan Andrew Garfield adından bambaşka bir konuyla bahsettirdi. Andrew Garfield, son röportajındaki dikkat çeken itirafla ünlü restoran zinciri sahibi Nusret'i hedef alarak Londra'daki şubesine dair yorumlarda bulundu. X'te gündem olan bu açıklamanın ardından bazı kullanıcılar ünlü oyuncuya hak verirken bazıları ise karşı çıktı! Gelin Garfield'in açıklamasına ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
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Andrew Garfield, son yılların en çok konuşulan Hollywood yıldızlarından biri. The Social Network ile büyük çıkış yaptıktan sonra, Spider-Man serisindeki Peter Parker rolüyle dünya çapında bir üne kavuşan Garfield, hem yeteneği hem de özel hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer alıyor.
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'Tick, Tick... Boom!' filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmesinin yanı sıra İnanılmaz Örümcek Adam filminin başrol oyuncularından biri olarak adından bahsettiren Andrew Garfield, gündeme Nusret hakkında yaptığı açıklamayla düştü.
Andrew Garfield, son röportajında, restoran zinciri sahibi Nusret'i hedef alarak kendisinin Londra'daki şubesi hakkında konuştu.
Verdiği röportajda Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğunun sorulması üzerine önce farklı bir cevap veren oyuncu, daha sonra en abartılı mekanın Nusret Gökçe'ninki olduğunu söyledi. Garfield, "Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı çok garip bir nefretim var" ifadelerini kullandı.
O anları sizin için şöyle bırakalım 👇
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Nusret'ten haz etmeyen kullanıcılar dünyaca ünlü aktörü desteklerken 👇
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Kimileri de karşı çıktı 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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