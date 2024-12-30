Kişilik Testi: Ne Kadar Önyargılısın?
Kişilik Testi: Ne Kadar Önyargılısın?
Hepimiz, bazen farkında bile olmadan, olaylara ve insanlara ön yargıyla yaklaşabiliriz. Bu, geçmiş deneyimlerimizden, çevremizden ya da toplumun bize dayattığı kalıplardan kaynaklanabilir. Ancak ön yargılar, hem kendimizi hem de başkalarını sınırlandırmamıza neden olur. Peki, senin önyargı seviyen ne durumda? Tarafsız bir gözlemci misin, yoksa kalıplarına sıkı sıkıya bağlı biri mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir şey denemek için ne kadar isteklisin?
4. Biri seninle tamamen zıt görüşte olduğunda nasıl tepki verirsin?
5. Yeni girdiğin bir ortamda ilk neye dikkat edersin?
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6. Biriyle ilgili ilk izlenimin doğru çıkar mı?
7. İnsanların sosyal medya profillerine bakarak onlar hakkında fikir oluşturur musun?
8. Empati konusunda nasılsın?
9. Batıl inançların var mıdır?
10. Son olarak en nefret ettiğin şey nedir?
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Sen hiç önyargılı değilsin!
Sen bazen önyargılarını kontrol edemiyorsun!
Sen çok önyargılısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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