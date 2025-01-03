Sen Hangi Duygu Olmadan Yapamazsın?
Sen Hangi Duygu Olmadan Yapamazsın?
Hayatta hepimizin tutunduğu bir duygu vardır; o duygu, bizi biz yapan, zorluklarla mücadele etmemizi sağlayan özümüzdür. Kimi sevgiyi kalbinde büyütür, kimi cesareti yolunda ışık yapar, kimi ise huzuru sığınağına dönüştürür. Bu temel duygu, yalnızca hayatta kalmamızı değil, gerçekten yaşamamızı sağlar. Seninki hangisi? Hayatına yön veren o hissi bulduğunda, her şeyin anlamı daha da netleşir.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini en rahat hissettiğin yer neresi?
4. Sabah uyandığında seni ne motive eder?
5. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
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6. Bir film izlerken seni en çok etkileyen şey nedir?
7. Kendini zaman zaman yalnız hissediyor musun?
8. Hayalindeki tatil nasıl?
9. Kendini nasıl tanımlarsın?
10. Son olarak hayatının olmazsa olmazı nedir?
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Sen huzur olmadan yapamazsın!
Sen heyecan olmadan yapamazsın!
Sen neşen olmadan yapamazsın!
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