Sen Nasıl Bir Evlilik Yapacaksın?
Sen Nasıl Bir Evlilik Yapacaksın?
Evlilik… Kimi için sonsuz bir sevgi masalı, kimi için biraz zorlu ama tatlı bir yolculuk. Hayatını paylaşacağın o özel kişiyle nasıl bir evlilik yapacağını merak ediyor musun? Belki romantik bir masal, belki de macera dolu bir ortaklık seni bekliyor! Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkinin temeli sence ne olmalı?
4. Evlilikte en önem verdiğin şey ne olur?
5. Hayalindeki düğün nasıl olurdu?
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6. Sevgilinle bir tartışma yaşadığında nasıl davranırsın?
7. Çocuk sahibi olma fikrine nasıl bakıyorsun?
8. Balayı için hangi rota sana uygun?
9. Evlilikte iş bölümü sence nasıl olmalı?
10. Sence evlilikte en büyük tehdit nedir?
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Sen romantik bir aşk evliliği yapacaksın!
Sen eğlenceli ve güzel bir evlilik yapacaksın!
Sen mantık evliliği yapacaksın!
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