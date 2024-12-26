Duygularını Gizleyebiliyor musun?
Duygularını Gizleyebiliyor musun?
Duygularımız, bizi biz yapan en güçlü yönlerimizden biridir. Ancak bazı insanlar duygularını kolayca belli ederken, bazıları onları gizlemek konusunda ustadır. Peki, sen hangisisin? Duygularını açığa vurmaktan kaçınan bir sır küpü müsün, yoksa her halinle apaçık bir insan mı? Bu test, duygularını ne kadar iyi gizleyebildiğini ortaya çıkaracak!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşın sana bir konudan sitem ediyor. Ne yaparsın?
4. İnsanların yanında ağlayabilir misin?
5. Sürprizlere nasıl tepki verirsin?
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6. Çok sinirlendiğinde nasıl olursun?
7. Birine hoşlandığını itiraf etme konusunda nasılsın?
8. Canını sıkan bir olay yaşadığında çevrendekiler bunu kolayca anlayabilir mi?
9. Bir hata yaptığında ne yaparsın?
10. Son olarak kalbini kıran kişi senden özür diledi. Ne yaparsın?
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Sen duygularını asla gizleyemiyorsun!
Sen duruma göre duygularını gizliyorsun!
Sen duygularını ustalıkla gizliyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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