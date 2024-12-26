26 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşamın gündemine oturan önemli haberleri sizin için derledik! Kaçırdığınız ya da yeniden göz atmak isteyeceğiniz haberlerle 26 Aralık Perşembe akşamı neler yaşandı, birlikte görelim. Bakalım, 26 Aralık akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte 26 Aralık Perşembe akşamının kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...
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Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın bugün görülen davasında kritik gelişmeler yaşandı!
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Sadettin Saran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında savcılıkta ifade verdi. Saran Group, konuya ilişkin haberlere dair açıklamada bulundu.
ChatGPT, dünya çapında erişim sorunu ile gündeme geldi. Saat 22.00 civarında başlayan soruna ilişkin OpenAI'dan açıklama da geldi.
Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın duruşması ertelendi. Duruşmada Sıla bebeğin annesi B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., suça sürüklenen çocuklardan G.K. ve K.A.’nın savunması alındı ve tanıklar dinlendi. Duruşma tarihi ise 5 Şubat olarak belirlendi.
Akşam saatlerinde Muğla'da 4 dakika içinde iki deprem meydana geldi. AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağıyla ilgili soruşturma talebi NATO'dan geldi. 67 kişiyi taşıyan uçaktaki 38 kişi hayatını kaybederken, uçağın Rusya'dan fırlarılan füze nedeniyle düştüğü ifade edildi.
ÖTV'siz araç satışında yeni dönem başlıyor. TBMM'de görüşülen teklifinin ardından, engelli bireylerin araç sahibi olabilmeleri hususunda bazı kısıtlama söz konusu olurken ve bazı şartlar da değişti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde koli içerisinde maymun bulundu. Ankara'dan gönderilen kolinin içindeki maymun X-ray cihazında ortaya çıktı.
Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi! Erbain soğukları ile birlikte "yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu da ortaya çıktı. Prof. Dr. Orhan Şen, "31 Aralık ve 1 Ocak'ta tüm Türkiye'de yağış yok." diyerek son durumu açıkladı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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