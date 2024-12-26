Türkiye'yi Sarsan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Ölümünde Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi
Türkiye'yi Sarsan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Ölümünde Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi
Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Y.’nin ölümüne ilişkin davanın duruşması 5 Şubat’a ertelendi. Anne, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocukların yargılandığı davada ağır cezalar talep ediliyor. Anne B.Y. için 67 yıl, sanık K.A. için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Mahkeme bazı sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma kapalı oturumda yapılmaya devam edecek.
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Sıla bebeğin ölümünde yargılama devam ediyor: Duruşma ertelendi
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Duruşmada Sıla’nın annesi B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., suça sürüklenen çocuklardan G.K. ve K.A.’nın savunmaları alındı, tanıklar dinlendi.
Sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor.
S.Ö. hakkında da suçu bildirmeme ve gizleme nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis isteniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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