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Türkiye'yi Sarsan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Ölümünde Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi

Türkiye'yi Sarsan 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Ölümünde Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 19:14

Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Y.’nin ölümüne ilişkin davanın duruşması 5 Şubat’a ertelendi. Anne, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocukların yargılandığı davada ağır cezalar talep ediliyor. Anne B.Y. için 67 yıl, sanık K.A. için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Mahkeme bazı sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma kapalı oturumda yapılmaya devam edecek.

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Sıla bebeğin ölümünde yargılama devam ediyor: Duruşma ertelendi

Sıla bebeğin ölümünde yargılama devam ediyor: Duruşma ertelendi

Tekirdağ’da cinsel istismar ve şiddet mağduru olarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Y.’nin ölümüne ilişkin açılan davada duruşma 5 Şubat tarihine ertelendi. Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün kapalı oturumda görülen davaya sanıklar SEGBİS ve fiziki olarak katıldı.

Duruşmada Sıla’nın annesi B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., suça sürüklenen çocuklardan G.K. ve K.A.’nın savunmaları alındı, tanıklar dinlendi.

Duruşmada Sıla’nın annesi B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., suça sürüklenen çocuklardan G.K. ve K.A.’nın savunmaları alındı, tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti anne B.Y.’nin ve suça sürüklenen çocukların tutukluluğunun devamına, başka bir suçtan tutuklu olan S.Ö.’nün de duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor.

Sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor.

Anne B.Y., ihmali davranışla kasten insan öldürme, suç delillerini gizleme ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali gibi suçlardan toplam 67 yıl hapisle yargılanıyor. Suça sürüklenen çocuklardan K.A.’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl hapis, G.K.’ya ise 66 yıl hapis cezası talep ediliyor.

S.Ö. hakkında da suçu bildirmeme ve gizleme nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis isteniyor.

S.Ö. hakkında da suçu bildirmeme ve gizleme nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis isteniyor.

Dava Türkiye genelinde büyük infial yaratmış ve adalet çağrılarıyla kamuoyunun gündeminde yer etmiş durumda.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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