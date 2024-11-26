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2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetmiş: Anne İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetmiş: Anne İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

Tekirdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2024 - 17:19

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ’da yaşayan 2 yaşındaki Sıla isimli bebek, şiddet ve cinsel istismar sonrasında uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili, bebeğin annesi B.Y., annenin birlikte yaşadığı S.Ö, iki komşu çocuğu ve çocukların babası gözaltına alınmıştı. Tepki çeken olayda savcılık iddianamesini hazırlayarak mahkemeye sundu. İddianamede, anne B.Y. için toplam 67 yıl hapis cezası istendi.

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan B.Y., 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayene sonrasında Sıla bebeğin şiddete ve istismara maruz kaldığı belirlenmişti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan B.Y., 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayene sonrasında Sıla bebeğin şiddete ve istismara maruz kaldığı belirlenmişti.

Entübe edilerek hastanede tedavi edilmeye çalışılan Sıla bebek, yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetmişti.

Entübe edilerek hastanede tedavi edilmeye çalışılan Sıla bebek, yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da 'suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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