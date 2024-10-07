Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetti!
Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetti!
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve 30 gündür entübe olan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Korkunç olay 8 Eylül’de 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesinin ‘uyanmadığı’ gerekçesiyle hastaneye götürmesiyle ortaya çıktı.
Doktorların muayenesi sonra beyin kanaması teşhisi konuldu ve istismar şüphesiyle polis ekiplerine bildirildi.
Soruşturma kapsamında komşu çocuklarının Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bebeğin ayrıca vücudunda darp izlerine rastlanılmıştı.
Sıla bebeğin komşu çocuklarının istismarına uğradığı belirlendi. Anne B.Y. delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı. B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. de tutuklananlar arasında.
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Öte yandan Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
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