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Yılbaşında Kar Yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen Yanıtladı!

Yılbaşında Kar Yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen Yanıtladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 16:22

Türkiye 'Erbain soğukları' adıyla bilinen yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi. Birçok meteoroloji uzmanı hava sıcaklıklarının düşeceğine dikkat çekiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu görülüyor. Akıllarda ise merak edilen tek bir soru var: Yılbaşında kar yağacak mı? 

Prof. Dr. Orhan Şen bu sorunun cevabını 'üzülerek söylüyorum' diyerek yanıtladı.

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Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi: Erbain Soğuğu

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi: Erbain Soğuğu

Kış aylarının en sert dönemlerinden biri olarak bilinen bu dönemde, sıcaklıklar hızla düşüyor, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kafaların karıştığı bir dönemin ardından artık soğuklar kendisini hissettirmeye başladı.

Uzmanlar özellikle migreni olanları soğuk havalara karşı uyardı;

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yurdun birçok noktasını etkisi altına alan kar yağışının devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yurdun birçok noktasını etkisi altına alan kar yağışının devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu.

Aralık ayının başlarında açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen 'kışlıkları çıkarın, kar geliyor' uyarısında bulunmuştu.

Peki yılbaşında kar yağacak mı?

Peki yılbaşında kar yağacak mı?

Milyonlarca kişinin merak ettiği bu soruyu, Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Aralık ayının genel olarak soğuk geçeceğini belirten isim, yılbaşında ise kar yağmayacağını açıkladı.

"Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. Kar beklentisi olanlara üzülerek söylüyorum. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tüm Türkiye'de yağış yok. Dolayısıyla da kar yok."

"Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. Kar beklentisi olanlara üzülerek söylüyorum. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tüm Türkiye'de yağış yok. Dolayısıyla da kar yok."

Yılbaşında kar yağmayacağını belirten Orhan Şen, 'Batıda sıcaklıklar ortalamanın üzerinde olacak. Anadolu'da ise buzlanma ve don olayı olacak' dedi.

İşte o paylaşım;

İşte o paylaşım;
twitter.com
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Şen, herhangi bir değişiklik durumunda yine paylaşım yapacağını da ekledi;

Şen, herhangi bir değişiklik durumunda yine paylaşım yapacağını da ekledi;
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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