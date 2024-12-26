Yılbaşında Kar Yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen Yanıtladı!
Yılbaşında Kar Yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen Yanıtladı!
Türkiye 'Erbain soğukları' adıyla bilinen yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi. Birçok meteoroloji uzmanı hava sıcaklıklarının düşeceğine dikkat çekiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu görülüyor. Akıllarda ise merak edilen tek bir soru var: Yılbaşında kar yağacak mı?
Prof. Dr. Orhan Şen bu sorunun cevabını 'üzülerek söylüyorum' diyerek yanıtladı.
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Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi: Erbain Soğuğu
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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yurdun birçok noktasını etkisi altına alan kar yağışının devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu.
Peki yılbaşında kar yağacak mı?
"Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. Kar beklentisi olanlara üzülerek söylüyorum. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tüm Türkiye'de yağış yok. Dolayısıyla da kar yok."
İşte o paylaşım;
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Şen, herhangi bir değişiklik durumunda yine paylaşım yapacağını da ekledi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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