NATO'dan Azerbaycan Hava Yolları’na Ait Düşen Uçak İçin Tam Soruşturma Çağrısı!
NATO'dan Azerbaycan Hava Yolları’na Ait Düşen Uçak İçin Tam Soruşturma Çağrısı!
NATO Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağıyla ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma talep etti. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken 29 kişi mucizevi şekilde kurtulmuştu. NATO Sözcüsü hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Olayın arkasında Rusya’nın olduğu iddiaları uluslararası gerginliği artırıyor. NATO olayın tüm boyutlarıyla incelenmesini ve sorumluların hesap vermesini istedi. İşte detaylar...
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NATO Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının Kazakistan Aktau Havalimanı yakınlarında düşmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
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NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada “Kazada yaralananlara acil şifalar diliyor ve tam soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz.” dedi.
Meydana gelen kazada 67 kişiyi taşıyan uçak ağır hasar almış ve 38 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Azerbaycan hükümeti yolcu uçağının Rusya’dan fırlatılan bir füze nedeniyle düştüğünü iddia etti.
Hükümet yetkilileri Rusya’nın pilotların acil iniş taleplerine rağmen uçağın Rus havaalanlarına inişine izin vermediğini ve uçuşun Kazakistan’a yönlendirildiğini bildirdi.
Rusya’nın iddialara yanıtı beklenirken NATO’nun tam soruşturma çağrısı uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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