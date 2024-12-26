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Nazar Boncuğunun Neden Mavi Olduğunu Öğrendiğinizde Renkli Gözlü İnsanlara Bakış Açınız Değişecek

Nazar Boncuğunun Neden Mavi Olduğunu Öğrendiğinizde Renkli Gözlü İnsanlara Bakış Açınız Değişecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 00:32

Koruyuculuğuna inansak da inanmasak da birçoğumuzun evinde nazar boncuğu bulunuyor. Ya buzdolabına yapıştırılmış halde, ya da bir yere asılmış halde. Kiminde büyükçe kiminde ufak bir boyutta. Kimimiz nazara inandığımızdan alıyoruz, kimimiz ise aksesuar olarak evimizde bulunduruyoruz. Peki nazar boncuğunun neden mavi renkte olduğunu hiç sorguladınız mı? Gelin anlatalım.

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Nazar boncuğunun bakışlardan, kötü gözlerden koruduğuna inanılıyor. Nazar boncuğunun tarihi o kadar eski ki insanlık var olduğundan beri varmış zaten. Peki ama neden mavi?

Nazar boncuğunun bakışlardan, kötü gözlerden koruduğuna inanılıyor. Nazar boncuğunun tarihi o kadar eski ki insanlık var olduğundan beri varmış zaten. Peki ama neden mavi?

Eski dönemlerde yurt dışından gelenlerin özellikle de mavi gözlü olanların halka kıskançlık ve kötü niyet dolu bakışlar attıklarına inanılıyordu.

Eski dönemlerde yurt dışından gelenlerin özellikle de mavi gözlü olanların halka kıskançlık ve kötü niyet dolu bakışlar attıklarına inanılıyordu.

Bilimsel çalışmalar ve arkeolojik keşiflere bakıldığında nazar boncuğunun binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Bilimsel çalışmalar ve arkeolojik keşiflere bakıldığında nazar boncuğunun binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Mezopotamya uygarlıklarının çoğunda nazar boncuğuna benzer nesnelerin kullanıldığı bilinen bir gerçek.

Mezopotamya uygarlıklarının çoğunda nazar boncuğuna benzer nesnelerin kullanıldığı bilinen bir gerçek.

Yapılan kazılarda milattan önce 3.300’lü yıllara tarihlenen bazı nazar boncukları bulunmuş. Bu bilgi de bize nazar boncuğunun kökeninin aslında ne kadar eskiye uzandığını gösteriyor.

Yapılan kazılarda milattan önce 3.300’lü yıllara tarihlenen bazı nazar boncukları bulunmuş. Bu bilgi de bize nazar boncuğunun kökeninin aslında ne kadar eskiye uzandığını gösteriyor.
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Antik Mısır'da insanlar gemilere bugünkü nazar boncuğuna oldukça benzeyen şekiller çiziyormuş ki gemiler sağ salim limana ulaşsın.

Antik Mısır'da insanlar gemilere bugünkü nazar boncuğuna oldukça benzeyen şekiller çiziyormuş ki gemiler sağ salim limana ulaşsın.

Antik Yunan döneminde insan gözünün bazı mistik güçleri olduğuna, kem gözlerin zarar verebileceğine inanılıyordu.

Antik Yunan döneminde insan gözünün bazı mistik güçleri olduğuna, kem gözlerin zarar verebileceğine inanılıyordu.

Özellikle de mavi renkli gözlerin zarar vermek konusunda üstün meziyetleri olduğuna inanılıyordu. Hatta Antik Yunan filozofu Plutarch mavi gözlerin tehlikelerine değinen bir metin bile yazmış!

Anlayacağınız günümüzde mavi gözlülerin popülerliği eski zamanlarda da varmış ancak olumsuz anlamda tabii.

Bilim insanlarıAntik Yunan döneminde mavi gözlere duyulan güvensizliğin sebebini mavi göz renginin Akdeniz çevresinde nadir olmasına bağlıyor.

Bilim insanlarıAntik Yunan döneminde mavi gözlere duyulan güvensizliğin sebebini mavi göz renginin Akdeniz çevresinde nadir olmasına bağlıyor.
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Anlayacağınız mavi göz rengi eski dönemlerde yabancılarla ve bilinmezlik, tehlike gibi olumsuz şeylerle ilişkilendiriliyordu.

Anlayacağınız mavi göz rengi eski dönemlerde yabancılarla ve bilinmezlik, tehlike gibi olumsuz şeylerle ilişkilendiriliyordu.

Aynı düşünce Anadolu coğrafyasında da vardı. Dışarıdan gelen yabancıların özellikle de mavi gözlü olanların yerlilere hasetlik ve kötü niyet dolu bakışlar attıklarına inanılıyordu.

Aynı düşünce Anadolu coğrafyasında da vardı. Dışarıdan gelen yabancıların özellikle de mavi gözlü olanların yerlilere hasetlik ve kötü niyet dolu bakışlar attıklarına inanılıyordu.

Bu inanışlar da modern nazar boncuğunun mavi renkli olmasının temel sebepleri arasında yer alıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Bu inanışlar da modern nazar boncuğunun mavi renkli olmasının temel sebepleri arasında yer alıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Başka bir evrende boncuk gözlü olmamışız iyi ki 🫠