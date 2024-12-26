Nazar Boncuğunun Neden Mavi Olduğunu Öğrendiğinizde Renkli Gözlü İnsanlara Bakış Açınız Değişecek

Koruyuculuğuna inansak da inanmasak da birçoğumuzun evinde nazar boncuğu bulunuyor. Ya buzdolabına yapıştırılmış halde, ya da bir yere asılmış halde. Kiminde büyükçe kiminde ufak bir boyutta. Kimimiz nazara inandığımızdan alıyoruz, kimimiz ise aksesuar olarak evimizde bulunduruyoruz. Peki nazar boncuğunun neden mavi renkte olduğunu hiç sorguladınız mı? Gelin anlatalım.

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