Kadınlara Kapı Açmaktan Hoşlanmayan Bir Adam Tarafından İcat Edilen Döner Kapının Bi' Garip Hikayesi

Döner kapıları günümüzde iş yerlerinde, AVM'lerde sıkça görüyoruz. Peki ya hikayesini hiç duymuş muydunuz? Bir adamın sosyal fobileri ve görgü kurallarına olan nefreti bu icada ilham vermiş desek? Yıllardır dilden dile dolaşan bu hikaye gerçeklerden çok bir şehir efsanesine benziyor. Ama gelin yine de bu ilginç icadın hikayesine birlikte bir göz atalım.

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