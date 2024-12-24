Kadınlara Kapı Açmaktan Hoşlanmayan Bir Adam Tarafından İcat Edilen Döner Kapının Bi' Garip Hikayesi
Kadınlara Kapı Açmaktan Hoşlanmayan Bir Adam Tarafından İcat Edilen Döner Kapının Bi' Garip Hikayesi
Döner kapıları günümüzde iş yerlerinde, AVM'lerde sıkça görüyoruz. Peki ya hikayesini hiç duymuş muydunuz? Bir adamın sosyal fobileri ve görgü kurallarına olan nefreti bu icada ilham vermiş desek? Yıllardır dilden dile dolaşan bu hikaye gerçeklerden çok bir şehir efsanesine benziyor. Ama gelin yine de bu ilginç icadın hikayesine birlikte bir göz atalım.
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Döner kapılarla ilgili en yaygın söylenti mucidi Theophilus van Kannel’in sosyal fobileri ve görgü kurallarına olan nefreti nedeniyle bu icadı geliştirdiği yönündedir.
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Bu hikayeye göre Van Kannel kadınlara kapı açmak istemeyen, kapıdan kimin önce geçeceği tartışmalarından sıkılan bir adamdı. Daha da ötesi toplumsal etkileşimlerden uzaklaşmak için bir çözüm arıyordu.
Bu efsane özellikle 99% Invisible adlı popüler bir podcast ve Roman Mars’ın 2013 yılında Slate dergisinde yayınladığı bir makaleyle gündeme geldi.
Van Kannel’in döner kapı icadına dair 1888 tarihli patentine bakıldığında bu kapının enerji tasarrufu sağlamak, hava akımını kontrol etmek ve gürültüyü azaltmak gibi pratik amaçlarla geliştirildiği açıkça görülüyor. Hikayesi gerçek mi bilinmez ama döner kapının işlevselliği çok.
Geleneksel kapılar açıldığında büyük miktarda hava sirkülasyonu olur ve bu durum binaların ısınma veya soğutma maliyetlerini artırırdı. Döner kapılar hava kilidi görevi görerek dışarıdaki soğuk veya sıcak havanın içeri girmesini engelledi ve enerji tasarrufu sağladı.
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Yapılan araştırmalar bu kapıların enerji maliyetlerini yüzde 30 oranında düşürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca sokak gürültüsü, duman, toz ve yağmur gibi istenmeyen unsurların bina içine girmesini de engelleyen döner kapılar özellikle gökdelenler için vazgeçilmez bir araç oldu.
Mimarlar da bu kapıları çok sevdi çünkü büyük ve gösterişli lobiler yaratılmasına olanak tanıdılar. Elbette her icat gibi döner kapıların da kusurları var. Özellikle acil durumlarda tehlikeli olabileceği anlaşıldı. 1942 yılında Boston’da bir gece kulübünde çıkan yangında döner kapıların kitlenmesi yüzünden yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.
Bu tür trajediler birçok döner kapının yanına geleneksel menteşeli kapılar yerleştirilmesine yol açtı. Bunun dışında döner kapılar bazı insanların fobilerini de tetikleyebiliyor. Klostrofobi, sıkışma korkusu veya başkalarıyla aynı bölmeyi paylaşma endişesi birçok kişinin bu kapılardan kaçınmasına neden oluyor.
MIT araştırmacılarının yaptığı bir çalışmaya göre öğrencilerin yüzde 30’undan fazlası döner kapıları kullanmayı tercih etmiyor. Ancak faydalarını tanıtan tabelalar yerleştirildiğinde bu oran yüzde 71’e kadar çıkabiliyor.
Bugün döner kapılar sadece bir geçiş aracı değil aynı zamanda modern mimarinin bir simgesi. Hem estetik hem de işlevsellik açısından benzersiz bir çözüm sunuyorlar. İnsanların binalara hızlı bir şekilde girip çıkmasını sağlıyor, sokak gürültüsünü azaltıyor ve enerji tasarrufu yapmamıza yardımcı oluyorlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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