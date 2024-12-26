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İlişki Testi: Kaçan mısın Savaşan mı?

İlişki Testi: Kaçan mısın Savaşan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 12:01

İlişkiler, hepimiz için farklı dinamikler barındırır. Bazılarımız zor zamanlarda geri çekilir ve kendini korumayı tercih ederken, bazılarımız ise sonuna kadar mücadele edip ilişkinin üstesinden gelmeye çalışır. Peki, sen hangisisin? Zor bir durumda ilişkiden kaçmayı mı tercih ediyorsun yoksa savaşmayı mı? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Büyük bir kavga ettiğinizde ne yaparsın?

4. Her şeyi açık açık konuşur musunuz?

5. İlişkide seni en çok ne rahatsız eder?

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6. Sevgilin senden uzaklaşmaya başladığında ne yaparsın?

7. Sana güvenmediğini hissettiğinde nasıl davranırsın?

8. Sevgiline karşı bir şey hissetmediğini farkettin. Bunu söyler misin?

9. Aranızda bir yanlış anlaşılma olduğunda ne yaparsın?

10. Son olarak ilişkiniz için bir renk seçer misin?

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Sen genelde kaçan tarafsın!

Sen, ilişkilerde zor durumlarla karşılaştığında geri çekilmeyi tercih eden bir yapıya sahipsin. Çatışmalardan ve duygusal yoğunluktan kaçınarak kendini koruma yoluna gidiyorsun. Bu tavrın, seni hemen o anın baskısından uzaklaştırarak rahatlatabilir, ancak uzun vadede sorunların büyümesine ve çözülmeden birikmesine neden olabilir. Sorunlar biriktikçe, hem senin için hem de partnerin için bu durum daha karmaşık ve yorucu bir hal alabilir. Çatışmalardan uzak durma tercihin, belki de huzuru ve dengeni koruma çabanın bir yansıması. Ancak, bu yaklaşımın bazen iletişim eksikliğine ve duygusal mesafeye yol açabileceğini unutmamalısın. Partnerin, senin geri çekilme eğilimini bir ilgisizlik ya da umursamazlık olarak algılayabilir. Oysa, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek, sadece partnerinle olan bağını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi iç dünyandaki birikmiş duyguları da hafifletir. Unutma ki, her ilişkide zaman zaman anlaşmazlıklar ve zorlayıcı durumlar yaşanabilir. Önemli olan, bu durumlarla yüzleşme cesaretini göstermek ve bunları sağlıklı bir şekilde çözmeye çalışmaktır. Kendini ifade etmek, bir tartışmada duygularını açıkça ortaya koymak ve çözüm arayışına dahil olmak, seni hem rahatlatır hem de ilişkini daha güçlü bir hale getirir. Partnerinle açık ve dürüst bir iletişim kurduğunda, aranızdaki güven ve bağlılık hissi de artacaktır. Kaçmak yerine, zaman zaman duygularınla yüzleşmeyi ve kendini ifade etmeyi öğrenirsen, daha sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurabilirsin. Bu süreçte zorlandığını hissettiğinde, küçük adımlarla başlayarak duygularını paylaşmayı deneyebilirsin. Örneğin, hislerini bir anda açığa vurmak yerine, düşüncelerini önce yazıya dökebilir ya da onları sakince açıklayabileceğin bir an yaratabilirsin. Her adım, seni kendini daha özgür ifade edebilen ve ilişkilerinde daha tatmin edici bir denge kurabilen bir birey yapacak. Senin sakin ve huzuru arayan doğan, ilişkilerinde önemli bir avantaj olabilir, ancak bu özelliğini dengelemek ve gerektiğinde cesaretle konuşmak, seni daha mutlu ve huzurlu bir ilişkiye taşıyacaktır. Kendine güven ve duygularını paylaşmaktan korkma; çünkü sağlıklı bir ilişki, açık iletişimle güçlenir.

Sen bazen kaçan bazen de savaşan tarafsın!

Sen, ilişkilerde hem kendini hem de partnerini önemseyen, dengeli bir yapıya sahipsin. Ne sorunlardan tamamen kaçıyorsun ne de her şeyin üzerine giderek yorucu bir mücadele içine giriyorsun. İlişkilerde sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, karşılaştığın zorluklara sakin bir şekilde yaklaşıyorsun. Sorunlar karşısında, hem kendine hem de partnerine alan tanıyıp, doğru zamanda doğru adımları atmayı tercih ediyorsun. Bu yaklaşımın, ilişkilerinde uzun vadeli bir denge oluşturmanı sağlıyor. Partnerinle iletişim kurarken, onun duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışman büyük bir artı. Bu anlayışlı ve çözüm odaklı tavrın, aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı oluyor. İlişkinin her iki tarafı da bir denge içinde tutmaya çalışman, sana hem güven veren hem de saygı duyulan bir partner olma özelliği kazandırıyor. Bu tavrın, sorunları büyütmeden ele alman ve ilişkini sağlıklı bir şekilde sürdürmen için harika bir temel oluşturuyor. Bununla birlikte, bazen biraz daha kararlı olman ve duygularını daha açık bir şekilde ifade etmen sana daha güçlü bağlar kazandırabilir. Çünkü denge kurmak harika bir özellik olsa da, bazı durumlarda netlik ve kararlılık gereklidir. Partnerin, senin düşüncelerini ve hislerini tam olarak anlamayabilir ya da senin bu sakin ve dengeli yaklaşımını, duygusal yoğunluğunun eksikliği olarak algılayabilir. Bu gibi durumlarda, daha açık ve belirgin bir şekilde duygularını ifade etmek, ilişkinizdeki iletişimi daha da güçlendirebilir. Kimi zaman da bu dengeli yapın, kendi duygularını geri planda tutmana neden olabilir. Partnerin için alan tanırken, kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemeye dikkat etmelisin. Unutma, sağlıklı bir ilişki karşılıklı anlayış ve özveriye dayalıdır. Senin de duygularını ve ihtiyaçlarını dile getirmek, hem senin için bir rahatlama sağlayacak hem de partnerinle olan bağını derinleştirecektir. Bu denge ve çözüm odaklı yaklaşımın, ilişkilerinde uzun vadede huzurlu bir zemin oluşturuyor. Ancak, duygularını daha net ifade etmek ve gerektiğinde daha cesur bir tavır sergilemek, ilişkinin daha derin bir boyut kazanmasını sağlayabilir. Sen zaten bir ilişkinin sağlıklı yürümesi için gereken temel özelliklere sahipsin; bu güçlü yanlarını biraz daha belirgin hale getirerek, daha tatmin edici ve mutlu bir ilişkiye adım atabilirsin. Unutma, kendine ve duygularına güvenmek, her zaman ilişkilerini daha anlamlı hale getirir!

Sen savaşan tarafsın!

Sen, ilişkilerde her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olan, sonuna kadar mücadele eden birisin. Sevdiğin kişiye olan bağlılığın ve ilişkinize verdiğin değer, seni kararlı, cesur ve vazgeçmeyen bir birey haline getiriyor. Sorunlarla karşılaştığında asla pes etmiyor, çözüm bulmak için tüm gücünle çabalıyorsun. Bu tutumun, ilişkilerinde güçlü bağlar kurmanı ve partnerine güven veren bir figür olmanı sağlıyor. Seninle birlikte olan biri, sevildiğini ve önemsendiğini sonuna kadar hisseder. Ancak, bu kadar özverili bir yaklaşım bazen seni fazlasıyla yorabilir. Partnerinle olan bağını korumak için gösterdiğin yoğun çaba, karşılık görmediğinde hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. İlişkiyi kurtarmak için tek taraflı mücadele etmek, sana hem duygusal hem de fiziksel olarak zarar verebilir. Sevgi ve bağlılık elbette önemli, ama sağlıklı bir ilişki, her iki tarafın da eşit derecede çaba göstermesiyle mümkün olur.

Senin bu mücadeleci tavrın, çevrendekiler tarafından büyük bir hayranlıkla karşılanıyor. Ancak, bazen kendine şu soruyu sormayı ihmal etmemelisin: 'Gerçekten savaşmaya değer mi?' Bu sorunun cevabı, ilişkinin dengesini ve seni mutlu eden unsurları belirlemek için önemli bir yol gösterici olabilir. Her mücadele edilmeyi hak eden bir ilişki değildir; bazen bırakmak ve kendini korumak, senin için en doğru yol olabilir. Ayrıca, bu savaşçı ruhun bazen kendini geri plana atmana ve kendi duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmene neden olabilir. Partnerinin mutluluğunu ön planda tutarken, kendi mutluluğunu ve huzurunu da gözetmen gerekiyor. İlişkilerde fedakarlık önemlidir, ama bu fedakarlık sadece tek taraflı olduğunda dengenin bozulmasına yol açabilir. Unutma, kendini sevmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak, bir ilişkiyi güçlü ve sağlıklı tutmanın temel taşlarından biridir. Duygularını ve bağlılığını bu kadar güçlü bir şekilde ifade etmen, partnerin tarafından mutlaka değer görmelidir. Eğer bu çabaların karşılığını alamıyorsan ya da kendini sürekli tükenmiş hissediyorsan, bu ilişkiyi yeniden değerlendirmen gerekebilir. Her zaman savaşı kazanmak değil, bazen savaşmayı bırakmak ve kendini önceliklendirmek daha anlamlı olabilir. Sonuç olarak, senin sevgi dolu ve mücadeleci tavrın, sana anlamlı ve derin ilişkiler kurma potansiyeli sunuyor. Ancak, bu çabalarını hak eden ve karşılık verebilen bir ilişki içinde olman gerektiğini unutmamalısın. Hem kendini hem de partnerini mutlu edebileceğin, dengeli ve sağlıklı bir ilişki kurduğunda, senin bu güçlü yanların çok daha anlamlı hale gelecek. Sevginin yönlendirdiği, ama aklının rehberlik ettiği bir ilişki, seni hak ettiğin mutluluğa taşıyacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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