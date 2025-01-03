Fenerbahçe Kongre Üyesinden Şarkıcı Nez’e Ahlaksız Teklif: Nez Mesajları İfşa Etti
Fenerbahçe Kongre Üyesinden Şarkıcı Nez’e Ahlaksız Teklif: Nez Mesajları İfşa Etti
Şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif yapan kişiyi ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, Nez'e “3000-4000 dolara neler olabilir mesela Nez hanım” şeklinde mesajlar attı.
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Son dönemde Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti.
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Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyleyen kişinin mesajını ifşa eden Nez yazışmaları tek tek paylaştı.
Profilinde Fenerbahçe Kongre üyesi yazan kişi tarafından kendisine yollanan "3000 Dolar veya 4000 Dolar'a neler olabilir mesela özel Nez hanım" mesajına ateş püskürdü.
Açıklama yapan ünlü şarkıcı "Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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