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Alkol ve Sigarada ÖTV Zammı Belli Oldu: Alkol ve Sigaraya Zam Geliyor!

Alkol ve Sigarada ÖTV Zammı Belli Oldu: Alkol ve Sigaraya Zam Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.01.2025 - 13:13 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 14:12

Sigara ve alkole yapılması beklenen zam için oranlar netleşti. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte içki ve sigaraya yapılacak ÖTV zammı da belli oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endesksi (Yİ-ÜFE) oranını yüzde 7,55 olarak açıklamasıyla içki ve sigara üzerindeki ÖTV’ye de artış oranı netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endesksi (Yİ-ÜFE) oranını yüzde 7,55 olarak açıklamasıyla içki ve sigara üzerindeki ÖTV’ye de artış oranı netleşti.

Yeni ÖTV artışı ile sigaradan paket başına alınan asgari makdu vergi 1,7026 liradan 1,8312 liraya yükselecek.

Yeni ÖTV artışı ile sigaradan paket başına alınan asgari makdu vergi 1,7026 liradan 1,8312 liraya yükselecek.

Böylece 1 paket sigara için rakam 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Böylece 1 paket sigara için rakam 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Maliye Bakanlığı III sayılı listedeki vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Böylece 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 58 kuruş civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2,5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Maliye Bakanlığı III sayılı listedeki vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Böylece 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 58 kuruş civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2,5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içeceklerdeki ÖTV oranlarını III sayılı liste üzerinden belirliyor. Saf alkol için litre başına 1.269,72 lira olan ÖTV tutarı yüzde 7,55’lik artışla 1.365,69 liraya yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içeceklerdeki ÖTV oranlarını III sayılı liste üzerinden belirliyor. Saf alkol için litre başına 1.269,72 lira olan ÖTV tutarı yüzde 7,55’lik artışla 1.365,69 liraya yükseldi.
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Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571.37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Rakıda litrelik ÖTV maliyeti 43.19 lira arttı.

Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571.37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Rakıda litrelik ÖTV maliyeti 43.19 lira arttı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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