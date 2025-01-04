İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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4 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ofçay Hazine 1 Kg 159 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
Çok Al Az Öde
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9 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL
Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL
Volta YIDE Elektrikli Moped 33.990 TL
Nehir Servis Gereçleri 139 TL
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Lava Döküm Basık Tencere 1.499 TL
4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 249 TL
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10 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
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Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 79 TL
Işıldak 139 TL
Tuval 30x40cm 84,50 TL
Erkek Trekking Bot 599 TL
ŞOK 4 - 11 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,
Beyaz eşya ve elektronik
Mobilya
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