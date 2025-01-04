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İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.01.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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4 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ofçay Hazine 1 Kg 159 TL

Ofçay Hazine 1 Kg 159 TL
onedio.com

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 75 TL

  • Torku / Kaanlar Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 72,50 TL

  • Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 49,95 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 109 TL

  • Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL

  • Lezita Piliç Salam 800 gr 55 TL

  • Lezita Piliç Nugget 300 gr 35 TL

  • Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 89 TL

  • Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 144 gr 12,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 59 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 39,50 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 85 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • LAV Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL 

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 119 TL 

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL 

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 65 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com
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9 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL
onedio.com

  • SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

  • JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

  • Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

  • Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL

  • Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

  • Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL

  • Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL

  • Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

  • Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

  • Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL

Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL

Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL
onedio.com

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

  • Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

  • English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

  • English Home Mini Blender Seti 1.299 TL

  • English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL

  • Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

  • Sinbo Inox Kettle 459 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Volta YIDE Elektrikli Moped 33.990 TL

Volta YIDE Elektrikli Moped 33.990 TL
onedio.com

  • Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 699 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 699 TL

  • Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

  • Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL

Elektrikli el aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Nehir Servis Gereçleri 139 TL

Nehir Servis Gereçleri 139 TL
onedio.com

  • Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

  • Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL

  • Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

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Lava Döküm Basık Tencere 1.499 TL

Lava Döküm Basık Tencere 1.499 TL
onedio.com

  • Lava Döküm Sahan 699 TL

  • Papilla Tava Seti 2'li 379 TL

  • Luminarc Servis Tabağı 39 TL

  • Renkli Oval Kase 35 TL

  • Boncuk Kenarlı Tepsi 35 TL

  • Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL

4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 249 TL

4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 249 TL
onedio.com

  • PP Büyük Boy Valiz 799 TL

  • PP Orta Boy Valiz 699 TL

  • PP Kabin Boy Valiz 599 TL

  • PP Makyaj Çantası 279 TL

  • Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL

  • Şemsiye 189 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın. 

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10 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

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onedio.com

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL
onedio.com

  • Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

  • Nofrost Buzdolabı 16.990 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.490 TL

  • Dijitsu 58' Ultra HD Google Tv 14.490 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

  • Kumtel Fablı Isıtıcı 549 TL

  • Kumtel Tüy Toplama Cihazı 129 TL

  • Kumtel Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Arnica Blender Seti 1.300 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 399 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 79 TL
onedio.com

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 99 TL

  • Kare Saklama Kabı 59 TL

  • Benante Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 179 TL

  • Colorina Kronos Derin Kase 22 cm 119 TL

  • Colorina Kronos Pasta Tabak Seti 21 cm 239 TL

  • Colorina Kronos Kase / Çerezlik 119 TL

  • Colorina Kronos Dekoratif Tabak 30 cm 169 TL

  • Colorina Kronos Çay Tabağı Seti 199 TL

  • Colorina Kronos Ayaklı Kek Tabağı 199 TL

  • Glass in love Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL

  • Sarımsak Ezici 35 TL

  • Toprak Güveç Tencere 89 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 45 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 79 TL

  • Meyve Bıçağı 3'lü 35 TL

  • Yağlık 750 cc 45 TL

  • Parex Poşet Klipsi 6'lı 29 TL

  • Rakle Bakır Rimli Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Stormax Organizer Kutu 189 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 49 TL

Işıldak 139 TL

Işıldak 139 TL
onedio.com

  • Balıkçı Makası 49 TL

  • Balıkçı Çanta 349 TL

  • Yağmurluk 289 TL

  • Balıkçı Çizmesi 299 TL

  • Polar Balaklava 59 TL

  • Kesik Parmak Polar Eldiven 89 TL

  • Su İticili Kar Eldiveni 139 TL

  • Polarlı Bere 99 TL

  • Kep 99 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 79 TL

  • Polar Eldiven 99 TL

  • Kulaklık 59 TL

Tuval 30x40cm 84,50 TL

Tuval 30x40cm 84,50 TL
onedio.com

  • Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL

  • Softie Amigurumi Kiti 109 TL

  • Punch Nakış Kiti 189 TL

  • Nakış Kasnağı Seti 74,50 TL

  • Örgü Makinesi 2.799 TL

  • Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL

  • Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL

  • Hobi Pens Seti 299 TL

  • 3'lü Yumak Çeşitleri 109 TL

Erkek Trekking Bot 599 TL

Erkek Trekking Bot 599 TL
onedio.com

  • Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 249 TL

  • Erkek Mont 799 TL

  • Erkek Pike Pantolon 259 TL

  • Kadın / Erkek Kar Eldiveni 229 TL

  • Çocuk Kar Eldiveni 209 TL

  • Erkek Omuz Çantası 249 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 639 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 229 TL

  • Hareketli Pelüş Başlık 189 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 11,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 39,50 TL

  • Ören Bayan Yazma 69 TL

  • Ören Bayan Flamlı Eşarp 69 TL

  • Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 49,50 TL

  • Ören Bayan Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

ŞOK 4 - 11 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,

Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,
onedio.com

  • Hot Wheels Kamyonlar 249 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL, 

  • Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL, 

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

  • Hot Wheels ÜçlüArabalar 199 TL,

  • DC Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Barbie Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL, 

  • Peri Bebek 249 TL, 

  • Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 49,95 TL

  • Prenses Bebekler 219 TL,

  • Matchbox Tekli Arabalar 79,95 TL,

  • Matchbox Beşli Arabalar 329 TL, 

  • Cars Arabalar 59,95 TL, 

  • 30 cm Bebek 199 TL, 

  • Hamur Kesme Seti 149 TL, 

  • Mikrodalga 199 TL, 

  • Mikser 179 TL,

  • Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,

  • Hareketli Araçlar 119 TL, 

  • Melisa Bebek ve Dolap Seti 199 TL, 

  • Palyaço Balon Seti 69,95 TL, 

  • Sevimli Hayvanlar Balon Seti 29,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 40 TL,

  • 197,6 gram Ülker Mini All Star Büyük Boy 85 TL, 

  • 550 ml Elseve Şampuan Çeşitleri 89 TL,

  • 100'lü Falım Sakız 85 TL

Günün fırsatları burada

Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik
onedio.com

Mobilya

Mobilya
onedio.com

Mobilyalar burada

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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