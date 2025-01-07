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2025 Kışının Trendi Haline Gelecek Erkek Parfüm Önerileri

etiket 2025 Kışının Trendi Haline Gelecek Erkek Parfüm Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 07:40

Soğuk bahar akşamları ve kış aylarında tercih edebileceğiniz, hem kokusu hem kalıcılığı ile mest eden erkek parfüm önerilerini sizin için listeledik. 2025 yılında kullanabileceğiniz en erkeksi, en çekici ve en kalıcı kış parfümleri önerilerimize mutlaka göz atın.

 'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 06.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Givenchy Gentleman Reserve Privee

Givenchy Gentleman Reserve Privee

Odunsu kokular kışa aylarının vazgeçilmezi.

Aradığınız eğer kalıcı odunsu bir koku ise bu parfüme mutlaka bir şans vermelisiniz.

Pürüzsüz, aromatik viskinin arıtılmasından ilham alan benzersiz bir koku.

200ml parfümün fiyatı indirimde 8135 TL.

Givenchy Gentleman Reserve Privee

'Kalıcılık ve koku gerçekten mükemmele yakın. 35+ yaş üstü insanlar daha çok beğenecektir.'

Hepsiburada external

Yves Saint Laurent Myslf Edp 100 Ml +10 Ml Erkek Parfüm Seti

Yves Saint Laurent Myslf Edp 100 Ml +10 Ml Erkek Parfüm Seti

Yves Saint Laurent imzalı erkek parfümlerinin ilk odunsu çiçeksi kokusu, modern ve güçlü erkekler için ideal.

100 ml yanında 10ml boyu ile geliyor olması da avantajı. Böylece kokunuz her an cebinizde olabilir.Fiyatı indirimde 6750 TL.

Yves Saint Laurent Myslf Edp 100 Ml +10 Ml Erkek Parfüm Seti

Hepsiburada external

AzzaroThe Most Wanted Intense EDP 50 ml

AzzaroThe Most Wanted Intense EDP 50 ml

Kakule, eriyen karamel akoru ve amber ağacının birleşimi, bu Eau de Parfum Intense'e karşı konulmaz derecede şehvetli bir koku imzası veriyor.

50ml parfümün fiyatı indirimde 2715 TL.

AzzaroThe Most Wanted Intense EDP 50 ml

'Çok başarılı. Temiz bir koku.'

Hepsiburada external

Bvlgari Man In Black Edp 100 Ml Erkek Parfüm

Bvlgari Man In Black Edp 100 Ml Erkek Parfüm

Bu ikonik parfüm, tatlı baharatlı ve tarçın ile rom notalarının hissedildiği, soğuk havalar için ideal bir koku.

Fiyatı 4023 TL.

Bvlgari Man In Black Edp 100 Ml Erkek Parfüm

'Hepsiburada orijinallik konusunda beni yine yanıltmadı, bu uygun fiyata kafanızda bir soru işareti kalmadan rahatlıkla alın, sadece alırken satıcının Hepsiburada olmasına, yada bilinen firma olmasına dikkat edin. Uzun zamandan beri istediğim bir parfümdü ve piyasada pahalı olduğu için uygun fiyat bekliyordum. İlk sıktığınızda biraz ağır olsa da, sonrasında çok hoş bir hal alıyor. Kalıcılık performansı için söyleyebileceğim sonbahar ve özellikle kış aylarında kullanılmalı. Parfüm öğlen elime geçti ve sıkıp çıktım, yaklaşık on bir saat olmasına rağmen halen kokusu hissediliyor ve hoş bir koku yayıyor. '

Hepsiburada external

Dolce & Gabbana The One For Men EDP 100 ml

Dolce & Gabbana The One For Men EDP 100 ml

En güzel erkek parfümlerinden biri...

Dolce & Gabbana The One For Men, parfüm uzmanı olanlar için daha derin bir koku deneyimi sunan oryantal bir imza adeta.

Maskülen, çekici ve son derece yoğun bir parfüm.

Fiyatı 6200 TL.

Dolce & Gabbana The One For Men EDP 100 ml

Hepsiburada external
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Burberry Hero EDP 100 Ml Erkek Parfüm

Burberry Hero EDP 100 Ml Erkek Parfüm

Baharatlı harika bir  koku...

Fiyatı 3908 TL.

Burberry Hero EDP 100 Ml Erkek Parfüm

'Muazzam.'

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Tom Ford Eau D'ombre Leather 100 ml Parfüm

Tom Ford Eau D'ombre Leather 100 ml Parfüm

Vanilyalı, oldukça etkileyici ve akılda kalıcı bir koku.

Fiyatı 5000 TL.

Tom Ford Eau D'ombre Leather 100 ml Parfüm

Hepsiburada external

Christian Dior Sauvage EDP 100 ml Erkek Parfüm

Christian Dior Sauvage EDP 100 ml Erkek Parfüm

Kalıcı ve etkileyici bir koku.

Odunsu ve baharatlı notalara sahip olan bu parfüm için kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor.

Fiyatı 3055 TL.

Christian Dior Sauvage EDP 100 ml Erkek Parfüm

'Bu muazzam koku için alfabemizdeki harfler yeterli olmadı.'

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Hugo Boss Bottled Absolu Parfum Intense 100 ml Erkek Parfümü

Hugo Boss Bottled Absolu Parfum Intense 100 ml Erkek Parfümü

Aradığınız tüm gün kalıcı olan bir kış parfümü ise, en doğru seçeneklerden biri karşınızda.

Fiyatı 4441 TL.

Hugo Boss Bottled Absolu Parfum Intense 100 ml Erkek Parfümü

'Mükemmel kış kokusu. Zengin, harika kokulu ve uzun ömürlü. Yıkadıktan sonra gömleklerimin kokusunu alıyorum ve doğrudan giysilerime püskürtmememe rağmen.'

Erkek parfümlerinin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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Montblanc Mont Blanc For Men EDP Erkek Parfüm

Montblanc Mont Blanc For Men EDP Erkek Parfüm

Baharatlı parfüm sevenler için güzel bir seçenek.

60 ml parfümün fiyatı 2637 TL.

Montblanc For Men EDP Erkek Parfüm

'Şahsen bu parfümü seviyorum, taze, zarif ve çok erkeksi kokuyor.'

Erkek parfümlerinin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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