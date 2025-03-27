Ne Kadar Bencilsin? Bir Soruyla Anlıyoruz!
Ne Kadar Bencilsin? Bir Soruyla Anlıyoruz!
Bazı insanlar doğası gereği paylaşımcı ve düşüncelidir, bazıları ise her zaman kendi çıkarlarını ön planda tutar. Peki sen bu iki uçtan hangisine daha yakınsın? Günlük hayatta farkında olmadan yaptığın küçük hareketler, aslında senin bencillik seviyeni ortaya çıkarıyor olabilir!
Sonuçlar seni şaşırtabilir!
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Sen Bencil Değilsin!
Küçük Bencillikler, Büyük Sorunlar Olmadan!
Bencillik Seviyen Tehlikeli Boyutta!
Sen Tam Bir Bencillik Şampiyonusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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