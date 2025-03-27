Ne Kadar Bencilsin? Bir Soruyla Anlıyoruz!

Tebrikler (!) çünkü sen tam anlamıyla bencil bir insansın! Hayatta her şeyi kendi çıkarların doğrultusunda değerlendiriyor, başkalarının ne hissettiğini çok da umursamıyorsun. Muhtemelen çevrendekiler sana bencillik yaptığını söylüyor ama sen bunu pek ciddiye almıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını önemsemek elbette doğal ama sürekli sadece kendini düşünmek, etrafındaki insanları zamanla senden uzaklaştırabilir. Bencil insanların en büyük yanılgısı, bağımsız olduklarını düşünmeleridir. Oysa herkesin sosyal destek sistemine ihtiyacı vardır ve senin de çevrendekilere ihtiyacın olacak. Eğer daha sağlıklı ve sevgi dolu ilişkiler kurmak istiyorsan, önce bencil davranışlarını fark etmelisin. İnsanlara değer vermek ve onların haklarını gözetmek, seni daha iyi bir insan yapacaktır. Unutma, hayat sadece 'ben' değil, 'biz' üzerine kuruludur!