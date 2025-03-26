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“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” Diyen Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” Diyen Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Devlet Bahçeli
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 14:59 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 15:04

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi” diyen gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Can Ataklı’nın “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası DMM tarafından da yalanlanmıştı.

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Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli hakkında 'Entübe Edildi' demişti.

Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli hakkında 'Entübe Edildi' demişti.

DMM'nin sosyal medya hesabından, gazeteci Can Ataklı’nın 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı: 

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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