“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” Diyen Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” Diyen Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi” diyen gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Can Ataklı’nın “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası DMM tarafından da yalanlanmıştı.
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Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli hakkında 'Entübe Edildi' demişti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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