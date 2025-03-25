onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” İddiasına DMM'den Yalanlama: Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Nasıl?

“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” İddiasına DMM'den Yalanlama: Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Nasıl?

Devlet Bahçeli
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 14:41 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 14:44

Gazeteci Can Ataklı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki “Devlet Bahçeli Entübe Edildi” iddiası hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. 

DMM’den yapılan açılmada “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası doğru değildir” denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DMM'nin sosyal medya hesabından, gazeteci Can Ataklı’nın "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

DMM'nin sosyal medya hesabından, gazeteci Can Ataklı’nın "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın