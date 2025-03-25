“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” İddiasına DMM'den Yalanlama: Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Nasıl?
“Devlet Bahçeli Entübe Edildi” İddiasına DMM'den Yalanlama: Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Nasıl?
Gazeteci Can Ataklı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki “Devlet Bahçeli Entübe Edildi” iddiası hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.
DMM’den yapılan açılmada “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası doğru değildir” denildi.
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DMM'nin sosyal medya hesabından, gazeteci Can Ataklı’nın "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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