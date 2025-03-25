Yönetmen ve Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Execute Order 66 Nedir?
Yönetmen ve Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Execute Order 66 Nedir?
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre; yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Canikligil, YouTube yayınında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatmıştı.
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Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.
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İşte İlker Canikligil'e soruşturma açılmasına neden olan konuşma:
Geçtiğimiz günlerde de yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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