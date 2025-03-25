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İlker Canikligil Kimdir? Yönetmen ve YouTube Yayıncısı İlker Canikligil'in Filmleri ve Hayatı

İlker Canikligil Kimdir? Yönetmen ve YouTube Yayıncısı İlker Canikligil'in Filmleri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 14:27

Gündeme dair yorumları ve paylaşımları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken İlker Canikligil, 'The Box (Kutu)' ve 'Wine and Eggs (Şarap ve Yumurta)'  adlı kısa filmleriyle tanınıyor. Bugüne dek pek çok reklam filmine imza atan yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, İlker Canikligil kimdir? İlker Canikligil'in yönetmenliğini üstlendiği filmler hangileridir? 

İşte, detaylar...

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İlker Canikligil Kimdir?

İlker Canikligil Kimdir?

İlker Canikligil, 26 Mayıs 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu olan Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. 

Canikligil, henüz öğrencilik yıllarında kısa filmler çekmeye başladı. 

İlker Canikligil'in Eşi Kimdir?

İlker Canikligil'in eşi Serpil Özcan ise  6 Şubat 1977 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özcan, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

İlker Canikligil'in Yönetmenlik Kariyeri

İlker Canikligil'in Yönetmenlik Kariyeri

İlker Canikligil, ilk kısa filmini 1992 yılında üniversite sıralarında çekti. Nöbetçi adlı filmin ardından 1994 yılında Ağaç, 1995 yılında Uçmak İstiyorum çektiği kısa filmler arasında yerini aldı. Üniversiteden sonra ise reklam sektöründe yerini aldı. 

Canikligil, yönetmenlik kariyeri boyunca Ağaç adlı kısa filminden itibaren çeşitli ödüller aldı. Adı ilk kez 1994 yılında gerçekleştirilen 8. Altın Koza Film Festivali'nde geçti. 2006 yapımı Gen adlı sinema filmi ile 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 

İlker Canikligil, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders verdi ve 2006 yılında akademik kariyerinden istifa etti. Bu yıldan itibaren ise reklam yönetmeni olarak pek çok ajansta çalıştı.

2010 yılında  Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersleri verdi. Buradan 2014 yılında ayrıldı ve İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri verdi. 2019 yılında ise YouTube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

İlker Canikligil'in Filmleri

İlker Canikligil'in Filmleri

  • Nöbetçi - Kısa film (1992)

  • Ağaç - Kısa film (1994)

  • Uçmak İstiyorum - Kısa film (1995)

  • Kedi Gözü - Kısa film (1998)

  • Simulacra - Kısa film (2001)

  • Gen - Sinema filmi (kurgu) (2006) 

  • Tolerans - Kısa film (kurgu) (2011) 

  • Şarap ve Yumurta 'Wine and Eggs'- Kısa film (kurgu) (2017) 

  • Kutu 'The Box' - Kısa film (2017) 

  • Allegretto - Kısa film (2017) 

  • İspanya'da Yağmur - Kısa film (2018)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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