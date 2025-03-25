İlker Canikligil Kimdir? Yönetmen ve YouTube Yayıncısı İlker Canikligil'in Filmleri ve Hayatı
İlker Canikligil Kimdir? Yönetmen ve YouTube Yayıncısı İlker Canikligil'in Filmleri ve Hayatı
Gündeme dair yorumları ve paylaşımları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken İlker Canikligil, 'The Box (Kutu)' ve 'Wine and Eggs (Şarap ve Yumurta)' adlı kısa filmleriyle tanınıyor. Bugüne dek pek çok reklam filmine imza atan yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, İlker Canikligil kimdir? İlker Canikligil'in yönetmenliğini üstlendiği filmler hangileridir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker Canikligil Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker Canikligil'in Yönetmenlik Kariyeri
İlker Canikligil'in Filmleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın