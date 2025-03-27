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Uludağ’daki Yangın Faciasından Görüntüler: Berkin Usta ile Anne ve Babası da Hayatını Kaybetti

Uludağ’daki Yangın Faciasından Görüntüler: Berkin Usta ile Anne ve Babası da Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 12:12

Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisini görüntüleyen ekipler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca yangının çıkış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. ;

Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

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Uludağ kayak merkezindeki Kervansaray Otel’de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta, annesi ve babası hayatını kaybetti.

Uludağ kayak merkezindeki Kervansaray Otel’de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta, annesi ve babası hayatını kaybetti.

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uludağ'daki Kervansaray Otel'deki yangının ilk çıkış anı:

Kervansaray Otel’den Basın Açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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