Uludağ’daki Yangın Faciasından Görüntüler: Berkin Usta ile Anne ve Babası da Hayatını Kaybetti
Uludağ’daki Yangın Faciasından Görüntüler: Berkin Usta ile Anne ve Babası da Hayatını Kaybetti
Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisini görüntüleyen ekipler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca yangının çıkış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. ;
Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti.
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Uludağ kayak merkezindeki Kervansaray Otel’de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta, annesi ve babası hayatını kaybetti.
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Uludağ'daki Kervansaray Otel'deki yangının ilk çıkış anı:
Kervansaray Otel’den Basın Açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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