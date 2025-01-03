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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 20:41

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 03.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yağmur Durunca - Ferdi Tayfur

1. Yağmur Durunca - Ferdi Tayfur

Bu hafta en iyi satış performansı gösteren kitaplar arasında ilk sırada yer alan kitap karşınızda.

Ferdi Tayfur, Yağmur Durunca'da 'insan'ı ve 'aşk'ı anlatıyor; özellikle ezilen insanı, özellikle umutsuz ve kaybetmeye mahkûm aşkları.Bir mahkûmun sürgüne gönderilmesiyle başlayıp bir cezaevinin avlusundaki infazla sona eren romanda, bir yandan kaybedilmiş yaşamların çare arayan direnişlerini okurken, bir yandan da toplum dışına itilmiş insanların yüreklerindeki gizlerle buluşuyor okur.

Fiyatı 136 TL.

Yağmur Durunca - Ferdi Tayfur

Bu hafta en çok talep edilen kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Sabah 5 Kulübü - Robin Sharma

2. Sabah 5 Kulübü - Robin Sharma

Yılın ilk haftasında en çok talep gören kitaplardan bir diğeri de bu.

Efsanevi liderlik ve üst düzey performans uzmanı Robin Sharma, güne sabah 05.00’te başlamaya dayalı bu konsepti danışanlarının üretkenliklerini en üst seviyeye çıkarmalarına, en sağlıklı hallerine ulaşmalarına ve her şeyin karmaşık bir hal aldığı bu çağda dinginliklerini korumalarına yardımcı olan devrim niteliğinde bir sabah rutininden yola çıkarak yirmi yıl önce yaratmıştır.

Dört yıllık titiz bir çalışma sonucu ortaya koyduğu bu kitabında, sayısız insanı destansı başarılara ulaştırırken bir yandan da daha mutlu, üretken ve canlı kılan erken kalkma alışkanlığının nasıl benimsenmesi gerektiğini, içinizi ısıtacak bir dostluk hikâyesiyle birleştirerek adım adım açıklıyor.

Fiyatı 164 TL.

Sabah 5 Kulübü - Robin Sharma

'Yılların deneyiminin şelale gibi çağladığı bir diğer Robin Sharma kitabı olmuş. Severek okudum.'Bu hafta en çok talep edilen kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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3. Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

3. Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'Çok okunan ve önerilen bir kitaptı severek okuyacağım.'

Yılın ilk haftasında en çok satın alınan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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4. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

4. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

2024 yılında hiç zirveden inmeyen Rezonans Kanunu 2025 yılının ilk haftasında da yine zirvede.

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 134 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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5. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

5. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz.Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 63 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

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6. Martin Eden - Jack London

6. Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

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7. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

7. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 142 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Başından sonuna kadar su gibi akan, merak uyandıran ve farklı düşünce kapıları açan bir kitap.'

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8. Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

8. Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. 

Fiyatı 126 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'__Kitap gerçekten çok güzel. Başarılı olmak için önce başarısız olmanız gerektiği, başarılı olanların başarıya ulaşmadan önce binlerce kez başarısız olduğu gerçeğini vurguluyor. Bir işe girişirken başarısız da olabileceğinizi bunda korkmamanız gerektiğini söylüyor. Şiddetle tavsiye ederim.'

Yılın ilk haftasında en çok satın alınan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Intermezzo - Sally Rooney

9. Intermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 215 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Tek oturuşta çok fazla sayfa okuyabildiğim nadir kitaplardandı. Anlatım aşırı akıcı ve asla sıkmıyor.__'

Yılın ilk haftasında en çok satın alınan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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10. Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan - Selçuk Şirin

10. Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan - Selçuk Şirin

Kararlarımızı alırken aklımız mı daha öndedir, yoksa duygularımız mı? 'İyi' ya da 'kötü' biri olacağımız doğuştan mı bellidir, yoksa çevremiz mi bizi şekillendirir? En sıradan insanlar bile bir caniye dönüşebilir mi? 'Ahlak'ın kaynağı nedir? Herkes bize karşıyken de doğrularımızı savunabilir miyiz? Toplum içindeyken olduğumuzdan farklı birine mi dönüşürüz?

Fiyatı 125 TL.

Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan - Selçuk Şirin

'Harika bir kitap. Öncelikle deneyleri uzatmadan, çok anlaşılır biçimde ele alıp anlatıyor. Kitabın vadettiği gibi bakış açınızı değiştiren ve geliştiren bilgiler ile dolu. Ayrıca genel kültür düzeyinize ciddi katlı sağlayıp, günlük sohbetlerinize bilimsel referans vermenizi sağlayacak bir kitap. Okuyun ve okutturun.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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