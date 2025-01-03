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Dyson Hava Temizleyiciden Luxell Fanlı Isıtıcıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Dyson Hava Temizleyiciden Luxell Fanlı Isıtıcıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 11:58

2024 yılını geride bıraktık. 2024 yılının son günleri ve yeni yılın ilk günlerini kapsayan bu haftada en çok satılan ürünler acaba hangileri olmuş? Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Luxell LX-6331 2000 W Fanlı Isıtıcı

Luxell LX-6331 2000 W Fanlı Isıtıcı

Küçük odalar için uygun olan ısıtıcı, özellikle 20 metrekareye kadar olan alanlarda etkili bir ısıtma sunuyor.  

Hızlı ısınma, sessiz çalışma ve fiyat-performans açısından tatmin edici bir ürün.

Fiyatı 617 TL.

Luxell LX-6331 2000 W Fanlı Isıtıcı

'Kuşlarımız üşümesin diye aldık, en fazla 10 dakika son ısıda çalıştığında 20 metrekare oda 1 derece yükseliyor yani memnun kaldık.'

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Tekerlekli C Sehpa Koltuk Sehpası

Tekerlekli C Sehpa Koltuk Sehpası

Şık tasarımı ve kolay montaj özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanan bir sehpa.

Farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Fiyatı 429 TL.

Tekerlekli C Sehpa Koltuk Sehpası

'Çok kullanışlı ve şık bir sehpa.'

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YDS Astor Mid Cut - Siyah Bot

YDS Astor Mid Cut - Siyah Bot

Yüksek seviyede nefes alabilen, terletmeyen astara sahip olan bot, mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar.

39-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2649 TL.

YDS Astor Mid Cut - Siyah Bot

'Ürün rahat, kendimi rahat hissediyorum. Taban, bilek vs. kısımları yumuşak. Hissedilir bir ağırlığı var bu da bir gerçek. Sıcak tutma konusunda iyi.'

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Leyaton 5 Kademeli Eğim Tahtası

Leyaton 5 Kademeli Eğim Tahtası

Aşil ve arka bacak gerdirici incline board kalf kaslarını gerdirirken, tüm alt ve üst vücudunuzun arka kaslarının da genişlemesini arttırır.

Fiyatı 289 TL.

Leyaton 5 Kademeli Eğim Tahtası

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Fakir Drywind Nem Alma Cihazı

Fakir Drywind Nem Alma Cihazı

Sesiyle sizi rahatsız etmeyen, ortamdaki nem sorununu çözen kullanışlı ve kaliteli bir cihaz.

Fiyatı 25.226 TL.

Fakir Drywind Nem Alma Cihazı

'Ürün tek kelime ile harika. Evimde aşırı nem sorunu vardı bu ürün sayesinde bitti diyebilirim. En çok gece uykusuna yattığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çok rahat bir uyku uyunuyor. Bu cihazdan önce başka bir marka cihaz aldım fakat iade ettim iade etme nedenim aşırı ses çıkarmasıydı. Fakat bu cihazda çok kısık bir ses var hiç rahatsız etmiyor. Çok memnun kaldım alacaklara tavsiye ederim.'

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Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

470 ml toz haznesi ve 350 ml su deposu kapasitesi bulunan robot süpürgenin emiş gücü gerçekten çok iyi.

Haritalama özelliği de oldukça kolay ve kullanışlı.

Her eve lazım.

Fiyatı 14.879 TL.

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

'Ürünün süpürmesi de silmesi de çok güzel. Yere kuru çay döküldü tek seferde halletti. Silmesi de öyle kendi sildiğimiz gibi veya bir lekeyi çıkaracak kadar değil ama tozları alıyor beğendim. Kurulumu kolay süpürme ve silme için mod seçebiliyorsunuz. Haritalaması kurulumu kolaydı. Çalışanlar için büyük kolaylık sağlar ben beğendim. '

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Fotoselli El Kurutma Makinesi

Fotoselli El Kurutma Makinesi

Güçlü hava hızı ile 10-15 saniyede elleri kurutan, dayanıklı çelik gövdeye sahip olan el kurutma makinesi çok satanlardan biri.

Fiyatı 5100 TL.

Fotoselli El Kurutma Makinesi

'Bu fiyata alınabilecek en iyi cihazlardan birisi, kurutma süresi de gayet makul.'

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Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Hava Temizleyici

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Hava Temizleyici

Isıtma ve soğutma özelliğinin yanı sıra en çok hava temizleme özelliği ile övülen bir ürün.

Özellikle alerjisi olanların favorisi. Ama yanlış anlaşılmasın alerjisi olmayanlar bile hava kalitesini iyileştirdiği için sıklıkla tercih ediyor.

'Ürünü kurduğum ilk andan itibaren eve gelenlerin bile fark edeceği bir şekilde hava kalitesi arttı.'

Fiyatı 29.999 TL.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Hava Temizleyici

'Emrah bu cihazı kullansaydı, şarkısında 'sensiz ben nefes alamam' diye eski manitaya değil Dyson'a sarılırdı.'

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Nescafe Milky Ice Choco Çikolata Aromalı 10'lu Paket

Nescafe Milky Ice Choco Çikolata Aromalı 10'lu Paket

Çikolata aromalı soğuk kahve karışımı çok satanlardan...

10'lu paketin fiyatı sadece 29 TL.

Nescafe Milky Ice Choco Çikolata Aromalı 10'lu Paket

'Bildiğimiz tat. Çok hızlı teslimat. 10 numara 5 yıldız.'

Amazon external

Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

Uygun fiyata kaliteli ürün almak isteyen beylerin tercihi.

'Pazardan aldığım şeyler neredeyse benzer fiyatlarda ama kalitesi %100 farklı.'

Fiyatı 499 TL.

Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

'Önce kendime boxer sipariş ettim ve gelen ürünler o kadar kaliteli ve güzel paketlenmişti ki babama ve kendime ayrıca boxer, çorap, atlet ve tshirt aldım. Hepsi harika ve bu fiyata müthiş kaliteli. Satıcı çok ilgili hemen faturayı email ile yolluyor. Teşekkür ederim, tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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