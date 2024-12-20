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Singer Dikiş Makinesinden Baymak Termosifona Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Singer Dikiş Makinesinden Baymak Termosifona Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 10:01

2024 yılını bitiriyoruz. Yılın son haftalarındayken en çok satılan ürünlerin arasında termosifon, indirimli banyo havluları, montlar ve daha bir sürü sürpriz ürün var. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cata CT-4056 9w Su Geçirmez Havuz ve Akvaryum Armatürü

Cata CT-4056 9w Su Geçirmez Havuz ve Akvaryum Armatürü

Su geçirmez özelliği ile çok beğenilen, pille çalışan 16 renkli, ışıkları canlı, kumandalı bir ürün.

Havuzda ya da bazı kullanıcılar gibi buz kovasında kullanabilirsiniz. Yaratıcılık sonsuz...

Fiyatı 123 TL.

Su Geçirmez Havuz ve Akvaryum Armatürü

'Gayet güzel çalışıyor. Cam buz kovasının içine koydum. Sofrada güzel duruyor.'

Hepsiburada external

Chakra Bambu Savio 3'lü Havlu Seti

Chakra Bambu Savio 3'lü Havlu Seti

Kaliteli, yumuşacık ve indirimli Chakra 3'lü havlu seti, bu haftanın yıldızlarından.

Fiyatı sepette indirimli 689 TL.

Chakra Bambu Savio 3'lü Havlu Seti

'Çok hızlı geldi kalitesi zaten tartışılmaz, Hepsiburada'ya teşekkür ederim.'

Hepsiburada external

Onvo 85OVF9000U 85" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Onvo 85OVF9000U 85" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Evde dev ekranda maç ve sinema keyfi yapmak isteyenlerin tercihi.

Sepette indirimli fiyatı 39.999 TL.

Onvo 85' 216 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

'Marka takıntımız olduğundan dolayı korkarak aldığımız Onvo yerli üretim ve bizi çok memnun etti. 85' 216 Ekran duvar kadar durdu evde maç izlemesi sinema film izlemesi gayet güzel. Kahveye maçlar için para vermeye gerek kalmadı ayrıca sinema salonunun yerini tutmasa da baya iyi bir ürün. İlk iş gününde teslim edildi. Onvo servisi bölgedeki yetkili servisi göndererek sorunsuz bir kurulum gerçekleştirdiler. Çok büyük bir TV olduğundan dolayı duvara askı aparatı da almanızı tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler.'

Hepsiburada external

Madame Coco Eze Banyo Paspası

Madame Coco Eze Banyo Paspası

2 parçadan oluşan bu banyo paspası, stil ve konforu bir arada sunuyor.

Rengi çok zarif her banyoya uyabilecek bir ton. Üstelik şu anda indirimde!

Sepette indirimli fiyatı 249 TL.

Madame Coco Eze Banyo Paspası

'Güzel görünüyor kaydırmaz özelliği de var beğendim.'

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Botech Wzone 4K Android TV Box

Botech Wzone 4K Android TV Box

Yüksek çözünürlük desteği sayesinde 4K kalitesinde film ve dizi izlemenize olanak tanır. Kolay kuruluma sahip olması nedeniyle pratik bir kullanım sunar. 4 çekirdekli işlemcisi cihazın daha hızlı olmasına yardımcı olur.

İnternete bağlanma özelliği sayesinde izlemek istediğiniz içeriğe pratik ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Uzaktan kumandasını kullanarak cihazı rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Fiyatı 2752 TL.

Botech Wzone 4K Android TV Box

' Cihazı iyi ki almışım eski Vestel televizyonum akıllandı.'

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Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

65 litre kapasiteli termosifonun 4 ayrı emniyet sistemi ile güvenliği de yüksek bir ürün.

Montajının ücretli olduğunu belirtelim.

Fiyatı indirimde 6992 TL.

Baymak Aqua Konfor 65 Litre Termosifon

'Ürün güzel, sıcak su kalitesi iyi çok yakıyor mu derseniz faturaya aman aman bir yansıma göremedik işimizi görüyor. Üzerindeki çalışma sınıfının 'I' olması ile ilgili sorduk çalışma sınıfı ile enerji sınıfını aynı olmadığını söylediler bilginiz olsun.'

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Edding 360XL Tahta Kalemi Siyah + Mavi 4'lü

Edding 360XL Tahta Kalemi Siyah + Mavi 4'lü

Okullarda en çok kullanılan kırtasiye malzemelerinden biri.

Şu anda çok uygun fiyata alabilirsiniz.

Fiyatı 139 TL.

Edding 360XL Tahta Kalemi Siyah + Mavi 4'lü

'Hızlı ve bilinen kalite.'

Hepsiburada external

Singer HD6605C Dikiş Makinesi

Singer HD6605C Dikiş Makinesi

Fonksiyonları ile kullananları çok memnun eden bir dikiş makinesi. Basit overlok yapabiliyor. 

Sadece 6 kg ağırlığında olan dikiş makinesi ile evinizde harikalar yaratmaya ne dersiniz?

Fiyatı 11.109 TL.

Singer HD6605C Dikiş Makinesi

'Üründen memnun kaldım 6 kat gabardin kumaşı sorunsuz dikti ayrıca desenleri sorunsuz olarak yürüyor. Evde hobi amaçlı olarak kullanıyorum işimi görüyor. Hızlı teslimat için satıcıya ve kargoya teşekkürler.'

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Bingo Matik Mutlu Yuvam Renkliler ve Beyazlar Toz Çamaşır Deterjanı

Bingo Matik Mutlu Yuvam Renkliler ve Beyazlar Toz Çamaşır Deterjanı

İndirime girince kapış kapış giden o deterjan karşınızda!

Çamaşırlarınızın ilk günkü gibi görünmesini sağlamak için tasarlanmış bu deterjan, hem renkliler hem de beyazlar için mükemmel bir çözüm sunuyor!

10 kg çamaşır deterjanının fiyatı sepette indirimli 299 TL.

Mutlu Yuvam Renkliler ve Beyazlar Toz Çamaşır Deterjanı

'Ürün bingo serisinin en güzeli diyebilirim, ürün 1 günde elime ulaştı çok güzel paketlenmiş ve kargolanmıştı teşekkürler.'

Hepsiburada external

Adidas Terrex Tracerocker 2 GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

Adidas Terrex Tracerocker 2 GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

Karşınızda erkek trekking ve yürüyüş ayakkabıları içinde en çok satan model.

Fiyatı da şu anda %20 indirimli 2726 TL.

Adidas Terrex Tracerocker 2 GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

'Ayakkabılar çok güzel ve kaliteli. Mağazada 39.5 numarasını bulamadım. Amazon Türkiye İnternet sitesinden sipariş verdim. Normalde 39 giyiyorum. Ama kalın çoraplarla ayağıma tam oldu. Zamanla daha iyi olur. Adidas kalitesine 10 üzerinden 10. Ayaklarımda çok şık durdular. Herkese tavsiye ederim. Düşünmeden alabilirsiniz.'

Amazon external
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Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Çok güçlü bir yapıştırıcı.

Büyük boy almak yerine 3 adet mini boy çok daha kullanışlı çünkü açıldıktan sonra zaten birkaç gün içinde kuruyor ve tekrar kullanılamıyor.

Üçlü mini yapıştırıcının fiyatı 57 TL.

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

'Güçlü yapıştırıyor. Artan genelde kurur çöpe gider problemi olmayan tek kullanımlık pratik.'

Amazon external

Only Yeşil Kadın Mont Puffer Jacket

Only Yeşil Kadın Mont Puffer Jacket

Uygun fiyatlı, kaliteli ve şık duran bir mont.

Siyah ve bej rengi de var.

Fiyatı 648 TL.

Only Yeşil Kadın Mont Puffer Jacket

'Ürün kaliteli ve şık tam beden sağlam kısa bel modeli çok kısa da değil güzel mont resimle birebir aynı.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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