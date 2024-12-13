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Huawei Akıllı Saatten Buderus Yoğuşmalı Kombiye Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Huawei Akıllı Saatten Buderus Yoğuşmalı Kombiye Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 10:31

Havalar soğudu, yoğuşmalı kombiler, montlar ve ısıtıcılar listemizin bir anda gözdeleri oldu. Sadece o kadar değil elbette... Multimedya hoparlör setinden, blender setine listemizde her kategoriden ürün var. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 11.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

Huawei Watch Fit 3, uzun pil ömrü, hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir model. Sağlık ve uyku takibi gibi özellikleri doğru çalışıyor ve bildirim ekranı da oldukça başarılı. 

Fiyatı 3650 TL.

Farklı renkleri de var.

Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

'Sonunda kare tasarıma geçmişler ,ben klasik daire saat ekranı sevmiyorum .Ondan dolayı çok memnun oldum ,Fit 2 ye ilave olarak 1 tuş daha eklemişler(kısa yollar atayabiliyorsunuz) ve dönen taç tuş gelmiş (tepkisel) .Bu özellikleri için bile alınır.'

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Buderus Logamax Plus GB062 24 kw Yoğuşmalı Kombi

Buderus Logamax Plus GB062 24 kw Yoğuşmalı Kombi

Enerji verimliliği, sessiz çalışma ve hızlı su ısıtma özellikleriyle öne çıkan bir kombi.

Fiyatı 28.999 TL.

Fiyata baca da dahildir.

Buderus Logamax Plus GB062 24 kw Yoğuşmalı Kombi

'2021 yılında aldığım bu kombiyi 2 yıl deneyimledikten sonra yorum yapıyorum , kesinlikle sıcak su olayı harika şüpheniz olmasın. Az yakar çok ısıtır mantığı var kombide . Buderus markasından uzun bir süredir şaşmadık.'

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Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth Kulaklık

Tam bir fiyat performans ürünü.

Farklı renkleri de var.

Xiaomi Türkiye garantili kulaklığın fiyatı 702 TL.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth Kulaklık

'Çok araştırdım videolar izledim en sonunda buna karar verdim. Benim kulağım biraz küçük bana hafif büyük oluyor ama normalde küçük bir kulaklık. İphone 16 cihazımla ve ipad9la kullanıyorum hiç sıkıntı yok kulaklıkları çıkarınca müzik duruyor dokunsal hareketler atayabiliyorsunuz uygulamasından. Ses kalitesi iyi yanınızdaki konuşulanları duyabiliyorsunuz son seste bile yolda giderken ortamdan kopmamak adına böylesi daha sağlıklı ama tamamen sesi duymak istiyorsanız ucu silikonlu olanlardan almanız gerekiyormuş araştırmalarım sonucunda bunu öğrendim.'

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Lenovo Case 15.6" Toploader B210 Notebook Sırt Çantası

Lenovo Case 15.6" Toploader B210 Notebook Sırt Çantası

Hem kullanışlı hem de çok uygun fiyatlı bir çanta.

Fiyatı 349 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Lenovo Case 15.6' Toploader B210 Notebook Sırt Çantası

'İç bölümü laptop ve aksesuarları için fazlasıyla yeterli. Laptop dışında eşyalar için de yeterli alan sunuyor. Ön tarafında fermuarı açınca büyük bir bölümü daha var ve bu bölümde birde küçük bir cep mevcut. İç kısmında da ayrıca 2 cep bulunması gayet iyi birine adaptör diğerine mouse koymak için ideal. Fiyat performans ürünü.'

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Tefal G25908 Titanyum 6X UnlimitedOne Tava

Tefal G25908 Titanyum 6X UnlimitedOne Tava

'Tava 32 cm, baya büyük, tabanı kalın, ve ağır(1750 gr civarı). Sebzeleri de soteledim, et ve tavuk da pişirdim, yağsız mücver de yaptım. Ne olur ne olmaz diye, silikon spatula/ maşa kullanıyorum. Kalitesi inanılmaz güzel. Asla yapışmıyor. '

32 cm tavanın fiyatı 1899 TL.

Tefal G25908 Titanyum 6X UnlimitedOne Tava

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Logitech 980-001054 Z533 120W Siyah 2+1 Multimedya Hoparlör

Logitech 980-001054 Z533 120W Siyah 2+1 Multimedya Hoparlör

2+1 hoparlör seti en çok tercih edilenlerden.

Fiyatı 5680 TL.

Logitech 980-001054 Z533 120W Siyah 2+1 Multimedya Hoparlör

'Ürünün ses sistemi çok iyi hızlı ve sağlam bir şekilde geldi sorunsuz çalışmakta.'

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Güral Porselen Eda 12 Adet 19 cm Çukur Yemek Tabağı

Güral Porselen Eda 12 Adet 19 cm Çukur Yemek Tabağı

İndirime girince kapış kapış giden bir takım.

Sepette indirimli fiyatı 539 TL.

Güral Porselen Eda 12 Adet 19 cm Çukur Yemek Tabağı

'Yakından daha güzelmiş biraz küçük gibi ama zaten çocuklar için aldım ama çok şık ve kalın kaliteli indirimdeyken almıştım yine indirime girerse yine alırım.'

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Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası

Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası

Uzun süre dayanan şarj ömrü, sessiz çalışması ve pratik kullanımıyla öne çıkan bir ürün.

Ayrıca su akış hızı ve otomatik kapanma özelliği de çok beğeniliyor.

Fiyatı sadece 99 TL.

Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası

' İçinde USB şarj kablosuyla birlikte geliyor. Akış hızı gayet iyi.'

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Altus AL-738 B El Blender Seti

Altus AL-738 B El Blender Seti

Doğrayıcı haznesinin kapasitesi 500 ml.

Hız için 2 kademesi bulunuyor.

Fiyatı 1195 TL.

Altus AL-738 B El Blender Seti

'Kaliteli ürün sessiz ve plastik kalitesi güzel elinize aldığınızda kalitesini hissediyorsunuz.'

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Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı

Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı

Üşümeye son!

Fiyatı 529 TL.

Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı

''Görselde nasılsa aynısı geldi. Isıtması çok güzel.'

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Koton Dik Yaka Uzun Kollu Cep Detaylı Şişme Mont

Koton Dik Yaka Uzun Kollu Cep Detaylı Şişme Mont

Hem şık hem uygun fiyatlı.

Fiyatı 661 TL.

Koton Dik Yaka Uzun Kollu Cep Detaylı Şişme Mont

'Ürün fiyatına göre güzel bir kalitesi var tavsiye ederim.'

Çok satan kadın montlarının hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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Jack & Jones Puffer Erkek Mont

Jack & Jones Puffer Erkek Mont

Piyasanın altında fiyata alabileceğiniz kaliteli bir erkek montu.

Fiyatı 1679 TL.

Jack & Jones Puffer Erkek Mont

Çok satan erkek montlarının hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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