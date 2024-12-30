onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Yeni Yılda Yeni Bir Ben Olmak İsteyenlere Bakım Ürünlerinde Multidivision Kampanyası

etiket Yeni Yılda Yeni Bir Ben Olmak İsteyenlere Bakım Ürünlerinde Multidivision Kampanyası

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 11:52

Yeni yılda daha da bakımlı olmak isteyenlere müjdemiz var. L'oreal, Kerastase, Kiehl's, Maybelline, La Roche Posay ve daha bir çok markada kampanyalar sizi bekliyor. Cilt bakımından saç bakımına, maskaradan ruja... Aradığınız bakım burada!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Yeni yıla havalı bir bakış fırlatmak isteyenlere önerimiz Maybelline'ın yıllardır en sevilen maskarası olan Lash Sensational.

Fiyatı 439 TL.

Alırken satıcının L'oreal ya da Hepsiburada olduğundan emin olarak alınız.

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

'Sürekli kullandığım marka çok memnunum hemen akma yapmıyor ve kolay temizleniyor.'

Hepsiburada external

L'Oréal Paris Yaş Uzmanı 60+ Besleyici Krem

L'Oréal Paris Yaş Uzmanı 60+ Besleyici Krem

Yeni yıla daha genç hissederek girmek isteyenler için...

60 yaş ve üzeri için uygun olan kırışıklık karşıtı krem, ulaşılabilir fiyatı ile çok beğeniliyor.

Fiyatı 229 TL.

L'Oréal Paris Yaş Uzmanı 60+ Besleyici Krem

'Devamlı kullandığım bir ürün, çok memnunum cildime gereken nemi ve ışıltıyı veriyor.'

Hepsiburada external

Kiehl's Retinol Serum Ve Midnight Recovery Gece Serumu

Kiehl's Retinol Serum Ve Midnight Recovery Gece Serumu

Retinol serum, kırışıklıkların görünümünü azaltır, cildi sıkılaştırır, cilt tonunu eşitler ve cilt dokusunun görünümünü düzeltir.

Gece iksiri ise cilt dokusunda iyileşme sağlarken ince çizgi görünümünü de azaltır.

Fiyatı 4425 TL.

Kiehl's Retinol Serum Ve Midnight Recovery Gece Serumu

Hepsiburada external

NYX Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

NYX Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

Ağırlık yapmayan formüle sahip 12 saate kadar kalıcılık sunan allık shea, mango ve badem yağı içeriyor.

Fiyatı sepette indirimli 552 TL.

NYX Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

'Dedikleri kadar var inanılmaz pigmenti yüksek bir allık. Fırçaya allığın kutusunu göstermeniz bile yetiyor.😄'

Hepsiburada external

Elseve L'oréal Paris Dream Long Mükemmel Düz Pürüzsüzleştirici Serum

Elseve L'oréal Paris Dream Long Mükemmel Düz Pürüzsüzleştirici Serum

Bitkisel kaynaklı keratin ve kakao yağı ile zenginleştirilen formüle sahip serum, saçtaki elektriklenmeyi kontrol altına alır. Ayrıca 230 C ısıya karşı koruma sağlar. 

Yağlı his bırakmadığının da altını çizelim.

Fiyatı 149 TL.

Elseve Dream Long Mükemmel Düz Pürüzsüzleştirici Serum

'Çok güzel kokuyor benim saçım yağlı ve bu tarz ürünler saçımı daha çok yağlandırır ama bunda öyle bir şey yaşamadım. Yumuşacık yapıyor aşırı beğendim. Banyodan sonra ıslak saça ve kuruduktan sonra tekrar sürüyorum bir fıs harika oluyor alın bence.'

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick

Paradise ailesinin en yeni üyesi Glow Paradise Balm-in-Lipstick ışıltı veren ruj nar özüyle zenginleştirilmiş formülü ve balm dokusu ile dudaklarınıza renk verir, parlak bir bitiş ve dolgun bir görünüm sağlar.

Fiyatı 389 TL.

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-Lipstick

'O kadar çok beğendim ki hayatımın ruju olabilir.'

Hepsiburada external

L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

Yüzünüze doğal bir ışıltı veren harika bir ürün. Makyajınızın vazgeçilmezi olacak.

Fiyatı 449 TL.

L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

'Makyaj altı bazı olarak kullanım için çok uygun. Doğal bir ışıltı veriyor. İkinciyi bitirdim. Ürün gerçekten çok güzel. Tavsiye edilir. Hızlı gönderim için teşekkürler.'

Hepsiburada external

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Hassas ciltler için de uygun olan harika bir makyaj temizleme suyu.

Fiyatı 89 TL.

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

'Yıllardır kullandığım bir ürün cildimi tahriş etmeyen ve doğal nem dengesi sağlayan tek ürün.'

Hepsiburada external

L'Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss 5 Dakikada Durulanan Bakım

L'Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss 5 Dakikada Durulanan Bakım

Saçlarınızı yumuşatarak hafiflik hissi veren ve hoş bir koku sunan bir bakım ürünü.

Fiyatı 255 TL.

L'Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss 5 Dakikada Durulanan Bakım

'Mucize beklememek lazım ama bence fark edilebilir bir etki yaratıyor. Saçlarım normalde çok kabarır, bu ürünü kullandıktan sonra kabarmayı azalttı ve saçlarımı çok da olmasa parlattı. Ayrıca gerçekten kalıcı, güzel bir kokusu var.'

Hepsiburada external

Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

Yeni yıla ışıl ışıl girmek isteyenlerin tercihi olan ışıltılı maskara.

İndirimli fiyatı 709 TL.

Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

'Çok beğendim. Kesinlikle rimel sürdükten sonra sürülmeli. Rimelsiz denedim kendini belli etmiyor ve sim surata dağılıyor. Ben rimel sürdükten sonra kirpiklerimin uç kısımlarına doğru sürdüm. Öbür türlü çok simli duruyor.'

Hepsiburada external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın