Samsung Galaxy Tabletten Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Geleneksel dizüstü bilgisayarlar arasında en çok satan model karşınızda.

Intel Core i3-1215U işlemci, 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) ve 8 iş parçacığı ile çoklu görevlerde etkili performans sunan bir model.

Fiyatı 9499 TL.

Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar

'Ofis işleri için yeterli bir bilgisayar. Haricen 8gb ram daha eklenebilir. Windows kurulumu çok kolay oldu. Bios ekranından bir işlem yapmak gerekmiyor. Flash disk takılınca doğrudan yükleme ekranı açılıyor. Touchpad sürücüsünü güncellemeden çalışmıyor. Bu sebeple haricen mouse ile kurulum aşaması daha kolay oluyor. Lenovo sitesinden tüm driverler güncellenebiliyor. Siteye girdiğinizde bilgisayarın modelini algılıyor ve ona göre güncellemeleri sunuyor. Bu da bir kolaylık. Fiyat indirimi ve taksit kampanyası ile ofis kullanımı için ideal bir bilgisayar. Ekranı TN olduğu için görüntü kalitesi IPS ekranlara göre düşük. Harici ekran kartı olmadığı için basit oyunlar dışında oyun oynamak zor. Zaten fiyatına göre böyle beklentilere girmek de anlamsız.'