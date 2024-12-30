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Samsung Galaxy Tabletten Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Galaxy Tabletten Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 08:30

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen elektrikli süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte 2024 yılının son haftasının en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 29.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Akıllı saatler içinde en çok tercih edilen model karşınızda.

Bu akıllı saat, düzenli kalp atışı takibi yapıyor ve herhangi bir düzensizlik halinde uyarı veriyor. Ayrıca, Samsung BioActive sensör ile vücut kompozisyonunuzu ölçebilir, ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş fitness hedefleri belirlemek için bedeninizi takip edebilirsiniz.

Samsung Türkiye garantili akıllı saatin fiyatı 4571 TL.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'Fiyat olarak şuan en uygunu burada. Genel olarak ürün güzel, memnunum. Şık ve rahat. Uygulamalarda, arama cevaplamada, bildirimlerde sorun yok. Şarj olarak 1-1buçuk günü anca çıkarıyor tek sıkıntısı bu olabilir fakat 'always on display' modunu kapatınca daha uzun gidiyor şarjı.'

Çok satan akıllı saatlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar

Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar

Geleneksel dizüstü bilgisayarlar arasında en çok satan model karşınızda.

Intel Core i3-1215U işlemci, 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) ve 8 iş parçacığı ile çoklu görevlerde etkili performans sunan bir model.

Fiyatı 9499 TL.

Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar

'Ofis işleri için yeterli bir bilgisayar. Haricen 8gb ram daha eklenebilir. Windows kurulumu çok kolay oldu. Bios ekranından bir işlem yapmak gerekmiyor. Flash disk takılınca doğrudan yükleme ekranı açılıyor. Touchpad sürücüsünü güncellemeden çalışmıyor. Bu sebeple haricen mouse ile kurulum aşaması daha kolay oluyor. Lenovo sitesinden tüm driverler güncellenebiliyor. Siteye girdiğinizde bilgisayarın modelini algılıyor ve ona göre güncellemeleri sunuyor. Bu da bir kolaylık. Fiyat indirimi ve taksit kampanyası ile ofis kullanımı için ideal bir bilgisayar. Ekranı TN olduğu için görüntü kalitesi IPS ekranlara göre düşük. Harici ekran kartı olmadığı için basit oyunlar dışında oyun oynamak zor. Zaten fiyatına göre böyle beklentilere girmek de anlamsız.'

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesi ile geliyor. Dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Üstelik microSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Fiyatı 4720 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Harika bir yardımcı, görmekte zorluk çekenler için birebir, sadece şarj aleti yok onun yerine iki tarafı type-c kablosu var, bir başka android cihazınızla wifi'ye bağlanıp direkt yedekleme yapabiliyorsunuz kablo ile yapabiliyorsunuz. Son derece memnun kaldım.'

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

57 saate kadar pil ömrü ile öne çıkan kaliteli, hafif ve rahat bir kulaklık.

Fiyatı 1449 TL.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Uzun zamandır kulak üstü bir kulaklık arıyordum. JBL'in diğer modelleri ile arasında kaldım ama bunu tercih ettim. Bunu tercih etmemin sebebi 57 saat süresi olmasıydı. Ses kalitesine zaten diyecek bir şeyim yok, ama yüksek seste sesi dışarıya veriyor bu biraz sıkıntı. Haftalardır da şarja takmıyorum benim favori kulaklığım oldu.'

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Xiaomi 2. Nesil Mi TV Box S Ultra HD 4K Streaming Media Player

Xiaomi 2. Nesil Mi TV Box S Ultra HD 4K Streaming Media Player

'Eski televizyonunuzu son model bir tv'ye çevirmek istiyorsanız, almanız gereken ürün budur.'

Fiyatı 2249 TL.

Xiaomi 2. Nesil Mi TV Box S Ultra HD 4K

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Soundcore by Anker Motion Boom Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Soundcore by Anker Motion Boom Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Yüksek ses seviyelerinde bile distorsiyonsuz (bozulmadan) devasa stereo sesin keyfini çıkarabileceğiniz bir hoparlör.

Fiyatı 3219 TL.

Soundcore by Anker Motion Boom Kablosuz Bluetooth Hoparlör

'Yukarıda belirttiğim ölçüdeki bir hoparlörden bu kadar güçlü bir sesin çıkıyor olması şaşırtıcı ve bir o kadar da mutluluk verici. Tabii bu güçlü ve baslı sesin asıl mimarı, sağ ve soldaki mini subwoofer’lar oluyor. Bu subwoofer’lar müzik zevkini epey yükseğe çıkarıyor. Dilerseniz cihazın üstündeki “bass” butonuyla bası kapatabilir veya açabilirsiniz. Fakat sanıyorum ki o buton her daim aktif olacaktır.'

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Philips XB9185/07 TriActive Ultra LED Başlıklı Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9185/07 TriActive Ultra LED Başlıklı Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Hiçbir tozu gözden kaçırmayan güçlü performansa sahip olan bu süpürge en çok satılan elektrikli süpürge olarak listemize girdi.

Fiyatı 15.199 TL.

Philips LED Başlıklı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

'Yaklaşık 11 aydır kullanıyorum ve ilk süpürmemde, daha önce evi tam anlamıyla hiç süpürmemişim gibi hissettim. Bu süpürge, sunduğu performans ve özelliklerle beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle yüksek çekim gücü arayanlar için ideal; en düşük seviyede bile güçlü bir performans sunarken, orta ve yüksek kademede neredeyse hiç toz ve kiri kaçırmıyor.'

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TCL 50P635 50" 4K UHD LED Google TV

TCL 50P635 50" 4K UHD LED Google TV

İndirime girmişken bu fiyata alınabilecek en iyi televizyonlardan biri. Haliyle de haftanın çok satanlarından biri olmuş.

Fiyatı 13.869 TL.

TCL 50P635 50' 4K UHD LED Google TV

'Ürünü sipariş vermeden önce tereddütlerim vardı. Kargo her zamanki gibi sorunsuzca ulaştı. Servis randevusu aldıktan sonra kurulumu yapıldı. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Bu fiyata daha iyisi ne olabilir ki? Google TV işletim sistemi son derece kullanışlıymış. TV içerisinde ilk kez denedim android işletim sistemini. Playstation 5 deneyimimde tatmin edici oldu. Kumandası sanki yıllardır kullandığım bir kumanda gibi. Gözüm kapalı kullanabilirim. Çok güzel tasarlanmış.'

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Apple AirTag

Apple AirTag

Tek dokunuşla kolay kurulum yapabileceğiniz AirTag'in 'Bul' uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Fiyatı 1069 TL.Apple AirTag

'Bu kadar gerçek zamanlı çalışacağını düşünmüyordum. Amazon indirimine denk getirince kaçırmak istemedim.'

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Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller

Uzun dayanan kaliteli pil arayanların tercihi belli.

4'lü paket halinde satılan pillerin fiyatı 129 TL.

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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