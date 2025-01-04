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Samsung Yapay Zeka Tabletten Apple Watch Hızlı Şarj Aygıtına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Yapay Zeka Tabletten Apple Watch Hızlı Şarj Aygıtına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 22:00

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen elektrikli süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte 2025 yılının ilk haftasının en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 04.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde minimum pil kullanımıyla maksimum oranda toz alır. Tek şarjla tüm evi süpürebilirsiniz.

Fiyatı 15.422 TL.

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

'Bu ürünü alana kadar çok araştırma yaptım. Muadili pahalı ürün, bu ürünün yanında çok ağır kalıyordu. Bu ürün gibi ıslak mop özelliği de yoktu. Ürünü gelir gelmez, süpürülmüş salonda denedim. Yine de normal süpürgemin yakalayamadığı tozları buldu. Işıklı olması da benim ki gibi evde kedi varsa çok faydalı. Tüy, toz bu süpürgeden kaçmaz.'

Çok satan dikey süpürgelerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

40 saate kadar pil ömrü ile çok beğenilen hafif ve rahat bir kulaklık.

Fiyatı 1199 TL.

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Öncelikle uygun fiyat, taksit seçenekleri ve Amazon'un iade politikalarının ürünü Amazon'dan almama neden olan birincil kriterler olduğunu belirtmeliyim. Kulaklık kesinlikle açılmamış, sarsılmasını ve darbe almasını engelleyecek büyüklükte bir zarf içinde ezilmemiş ve yıpranmamış olarak 1 günde geldi. Ürüne gelecek olursak... Açık tip bir kulaklık, bu nedenle seste kayıp ve dışarıya ses verme durumu elbette var fakat bu hususun olumsuz olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Ses kalitesi ve fiyat dengesi olarak benzeri açık tip gerçek kablosuz kulaklıklarla karşılaştırıldığında gayet iyi.'

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Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

Karşınızda Galaxy AI Tab S10 Serisi ilk kez Galaxy AI ile birlikte sunuluyor. 

Daha fazla pil. Daha fazla oyun. Daha fazla video Tüm bu pil ömrüyle doyasıya eğlenin. Saatler boyu oyun ya da en sevdiğiniz dizileri ara izleyin, daha sonra 'Süper Hızlı Şarj' ile göz açıp kapatıncaya kadar %100’e gidin.

Fiyatı 33.990 TL.

Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

'Ekranı oldukça geniş ve görüntü kaliteli, ses kalitesi dikkatimi ilk çeken şey oldu ertesi gün elime ulaştığı ve özenli paketlendiği için teşekkür ederim.'

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Huawei Band 9 Akıllı Saat

Huawei Band 9 Akıllı Saat

14 g hafifliğinde ve 8.99 mm inceliğindeki bu akıllı bilekliğin ışıltısının tadını çıkarın. İster işte, ister sporda her an mükemmel uyumu yakalayın. Android ve iOS ile uyumlu çok şık bir akıllı saat.

Fiyatı 1388 TL.

Huawei Band 9 Akıllı Saat

'Yüzme takibi için aldım, havuzda km-tur ölçümü yapıyor, kulaç hız ölçüyor. Açık denizde pek doğru mesafe ölçümü yapmıyor ancak kulaç sayısı ölçüyor, zaten açık deniz modu da yok. Diğer spor modları gayet güzel, uygulama kullanışlı.'

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Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Belirli Apple Watch modelleri için hızlı şarj özelliğine sahip dayanıklı, örgü kablo.

Fiyatı 1159 TL.

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

'Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı - USB‑C Kablosu (1 m)’yi bir süredir kullanıyorum ve deneyimlerimi paylaşmak istedim. Kurulumu oldukça basit; kabloyu USB‑C adaptörüme bağlayıp manyetik konnektörü Apple Watch’uma yaklaştırdığımda, mıknatıslar sayesinde konnektör kendiliğinden yerine oturuyor. Bu, şarj işlemini son derece pratik hale getiriyor.'

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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

S TV kutuları, gerçekçi ve hareketli bir görsel deneyim sunuyor.

Kablosuz projeksiyon sağlayan dahili Chromecast* ile video, spor, müzik vb. akıllı telefonunuzdan TV'nize daha geniş bir perspektif için kolayca yansıtabilirsiniz.

Fiyatı 2249 TL.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

'Kullanımı gayet basit ve pratik. Kumandanın sesli komut özelliği eğer televizyonunuz klavye desteği yoksa aramaları hızlandırıyor.'

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Xiaomi S28D 5W IP67 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Xiaomi S28D 5W IP67 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

IP67 dereceli toz ve suya dayanıklı ve ses kalitesi harika olan Xiaomi S28D, en çok satan bluetooth hoparlör.

Fiyatı 739 TL.

Xiaomi S28D 5W IP67 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

'Çok beğendim Jbl bataryası bitince emekliye ayrıldı fakat bunun ses kalitesi muazzammış.'

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WellHise Evrensel Priz Çevirici

WellHise Evrensel Priz Çevirici

Çok seyahat edenler için olmazsa olmaz bir priz çevirici.

Fiyatı da çok uygun, sadece 166 TL.

WellHise Evrensel Priz Çevirici

'Kapsamlı, tüm ülke prizlerine uyumlu, pratik ve yer kaplamıyor.'

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Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

İki cihazı aynı anda şarj etme özelliğine sahip olan uygun fiyatlı ve kullanışlı bir araç şarjı.

Fiyatı 169 TL.

Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

'Çok hızlı geldi. Ürünün 'hızlı' ve 'süper hızlı' olmak üzere 2 adet şarj özelliği bulunuyor.'

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Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Fiyatı 1099 TL.

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

'Bebeğimiz için aldık. Daha sonra da güvenlik kamerası olarak kullanacağım. Dandik markalara tonla para vereceğinize bunu alın. Çözünürlük iyi, mikrofonu iyi, İster tek ister çift taraflı ses iletişimi, kamerayı uzaktan döndürme, insan veya hareket algılama, gece görüşü, ev dışından istediğinizde izleyebilme, istediğiniz anı telefona kayıt yapabilme vs gibi çok kullanışlı özellikleri mevcut.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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