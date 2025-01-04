Samsung Yapay Zeka Tabletten Apple Watch Hızlı Şarj Aygıtına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

40 saate kadar pil ömrü ile çok beğenilen hafif ve rahat bir kulaklık.

Fiyatı 1199 TL.

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Öncelikle uygun fiyat, taksit seçenekleri ve Amazon'un iade politikalarının ürünü Amazon'dan almama neden olan birincil kriterler olduğunu belirtmeliyim. Kulaklık kesinlikle açılmamış, sarsılmasını ve darbe almasını engelleyecek büyüklükte bir zarf içinde ezilmemiş ve yıpranmamış olarak 1 günde geldi. Ürüne gelecek olursak... Açık tip bir kulaklık, bu nedenle seste kayıp ve dışarıya ses verme durumu elbette var fakat bu hususun olumsuz olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Ses kalitesi ve fiyat dengesi olarak benzeri açık tip gerçek kablosuz kulaklıklarla karşılaştırıldığında gayet iyi.'