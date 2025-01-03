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4 - 10 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 4 - 10 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.01.2025 - 16:42

4 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Ocak 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Ofçay Hazine 1 Kg 159 TL

Ofçay Hazine 1 Kg 159 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 75 TL

  • Torku / Kaanlar Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 72,50 TL

  • Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 49,95 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 109 TL

  • Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL

  • Lezita Piliç Salam 800 gr 55 TL

  • Lezita Piliç Nugget 300 gr 35 TL

  • Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 89 TL

  • Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 144 gr 12,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 59 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 39,50 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 85 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • LAV Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL 

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 119 TL 

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL 

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 65 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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