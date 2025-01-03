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Her Gün Yenilenen Elektronik Fırsatlarda Günün Öne Çıkan Fırsatları

etiket Her Gün Yenilenen Elektronik Fırsatlarda Günün Öne Çıkan Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 15:26

Her gün yenilenen elektronik fırsatlarda bugünün öne çıkaları arasında Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL'den Xiaomi Robot Süpürge'ye kadar birçok ürün bulunuyor.  Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Her biri, kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.  Elektronik dünyasının bu cazip fırsatlarından yararlanma zamanı geldi.👇

Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2l

Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2l

Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge, 2L Auto-Empty sistemi sayesinde her kullanımda toz boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırarak pratiklik sunuyor. Şarjlı yapısı ve güçlü temizleme teknolojisiyle, evinizin her köşesinde derinlemesine temizlik sağlar. Hem zamandan tasarruf etmek hem de zahmetsiz bir temizlik deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir çözüm! 🏡✨

Shark Detect Pro

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Tüy Alma Cihazı, 6 aya kadar tüylerden arınmış ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarmanızı sağlar. Gelişmiş IPL teknolojisi ile güvenli ve etkili bir tüy alma deneyimi sunuyor. 2 akıllı başlığı sayesinde farklı vücut bölgelerine özel çözümler sunarak, en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Ev konforunda profesyonel bir bakım deneyimi için mükemmel bir seçim!

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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Monster Abra A5 V20.2.2 Oyun Bilgisayarı, üstün performansıyla favoriniz olmaya aday!

Monster Abra A5 V20.2.2 Oyun Bilgisayarı, üstün performansıyla favoriniz olmaya aday!

Intel Core i5 13500H işlemcisi, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanıyla en zorlu oyunları ve görevleri kolayca halleder. 6 GB RTX 4050 ekran kartı, etkileyici grafikler ve akıcı bir oyun deneyimi sunarken, 15,6' FHD 144 Hz ekranı sayesinde görsel detaylar daha canlı ve net. FreeDOS işletim sistemi ile özelleştirme özgürlüğü sunan bu cihaz, oyuncular için ideal bir seçim! 🎮💻

Monster Abra A5 V20.2.2 Intel Core i5

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Vestfrost Vf Klm A++ 12000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

Vestfrost Vf Klm A++ 12000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

Üstün enerji verimliliği sağlayan A++ enerji sınıfıyla hem çevre dostu hem de tasarruflu bir seçenek sunar. 12000 BTU/h kapasitesi, hızlı ve etkili bir şekilde istenen sıcaklığı sağlar, inverter teknolojisi ise sabit sıcaklıkta maksimum konfor sunarak enerji tüketimini optimize eder. 

Vestfrost Vf Klm A++ 12000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Buds 3 Pro Beyaz Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Beyaz Bluetooth Kulaklık

Samsung Kulaklık, mükemmel ses kalitesiyle favoriniz olmaya aday! Gelişmiş teknolojisiyle net ve dengeli bir ses deneyimi sunarken, ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlar. 

Kullanıcı yorumu;

Arabada radyonun sesini sonuna kadar açıp konuştum ve karşıdaki sadece benim sesimi duyduğunu müziği duymadığını söyledi bu bence inanılmaz bir performans. Hem çok estetik hem çok başarılı.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Beyaz Bluetooth Kulaklık

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Kiwi KSI-647 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Kiwi KSI-647 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici, güçlü buharıyla en zorlu kırışıklıkları bile kolayca giderir. 25 saniyelik hızlı ısıtma süresi sayesinde zamandan tasarruf sağlar ve her an kullanıma hazırdır. 80 ml su deposu kapasitesi ve pratik ölçü kabıyla kullanım kolaylığı sunarken, hafif ve kompakt tasarımı sayesinde saklaması da oldukça rahattır. 

Hem evde hem seyahatte ütü gereksinimlerinize mükemmel bir çözüm! ✨👔

Kiwi KSI-647 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

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Grundig Hd 6481 Vigo Başlıklı 2200 W Dc Motor Saç Kurutma Ve fön makinesi

Grundig Hd 6481 Vigo Başlıklı 2200 W Dc Motor Saç Kurutma Ve fön makinesi

2200 W güçlü DC motoru sayesinde hızlı ve etkili kurutma sağlar. Vigo başlığı, saçınızı şekillendirirken profesyonel bir fön deneyimi sunuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan bu cihaz, hem günlük bakımda hem de özel anlarda saçlarınıza istediğiniz görünümü kazandırmak için mükemmel bir yardımcı! 

Grundig Hd 6481 Vigo Başlıklı 2200 W Dc Motor Saç Kurutma Ve fön makinesi

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus, üstün temizlik teknolojisiyle evinizin her köşesini zahmetsizce temizler. Yüksek emiş gücü ve akıllı navigasyon sistemi sayesinde toz, kir ve tüyleri kolayca toplarken, otomatik şarj özelliğiyle kesintisiz temizlik sunar. Halı ve sert zeminlerde etkili olan bu robot süpürge, zamanı verimli kullanmanızı sağlar ve temizlik işini sizin için tamamen otomatik hale getirir. Modern yaşamın vazgeçilmez yardımcısı! 

Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

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Grundig Fra 424401 Airfit Quick Airfryer Az Yağlı Pişirici

Grundig Fra 424401 Airfit Quick Airfryer Az Yağlı Pişirici

Grundig Airfryer, az yağlı pişirme teknolojisiyle hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlar. Gelişmiş hava dolaşım sistemi sayesinde yiyecekleri dışı çıtır, içi yumuşak bir şekilde pişirir. Kullanımı kolay arayüzü ve hızlı pişirme özelliğiyle zaman tasarrufu sunarken, şık ve kompakt tasarımı mutfağınıza modern bir dokunuş katar. 

Grundig Fra 424401 Airfit Quick® Airfryer Az Yağlı Pişirici

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Viewsonic VX3219-PC-MHD 31.5 1920X1080 240Hz 1ms HDMI Dp Curved LED Monitör

Viewsonic VX3219-PC-MHD 31.5 1920X1080 240Hz 1ms HDMI Dp Curved LED Monitör

32 inç VX3219-PC-MHD PC deneyiminize yeni bir boyut kazandırıyor. 1500R kavisli ekranıyla sizi aksiyonun merkezine çekerken, 240 Hz profesyonel düzey yenileme hızı ve son derece hızlı tepki süresiyle rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlıyor. Akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunarak, yüksek tempolu oyunlarda bile her detayı net bir şekilde görmenize olanak tanır. Hem oyuncular hem de profesyoneller için mükemmel bir seçim! 🎮✨

Viewsonic HDMI Dp Curved LED Monitör

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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