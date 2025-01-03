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Bugün İndirimde Neler Var? MAC'in İkonik Rujlarından Karaca'nın Kahve Makinesine 3 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? MAC'in İkonik Rujlarından Karaca'nın Kahve Makinesine 3 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 13:45

MAC'in ikonik rujlarından Karaca'nın kahve makinesine kadar birçok üründe büyük indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu ürünlerin kalitesi ve uygun fiyatlarıyla sizlere harika bir alışveriş deneyimi sunacaklar. İster kendiniz için, ister sevdikleriniz için alabileceğiniz bu ürünlerle hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada bulacaksınız. Bu fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli olacak, bu yüzden hemen harekete geçin ve bu harika indirimlerden yararlanın. Bu fırsatları kaçırmayın, hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. KARACA Biogranit Nare 6 Parça Midi Tencere Seti Blue

1. KARACA Biogranit Nare 6 Parça Midi Tencere Seti Blue

2.224,11 TL yerine 1.249,50 TL.

KARACA Biogranit Nare 6 Parça Midi Tencere Seti Blue

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2. Orret Home Çift Taraflı Marker Kalem Seti

2. Orret Home Çift Taraflı Marker Kalem Seti

İndirimle 263,50 TL.

Orret Home Çift Taraflı Marker Kalem Seti

Amazon external

3. Davina Comfort Sweet Soft Visco Yastık Boyun Yastığı

3. Davina Comfort Sweet Soft Visco Yastık Boyun Yastığı

İndirimle sadece 669 TL.

Davina Comfort Sweet Soft Visco Yastık Boyun Yastığı

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4. AJAZZ Bulut Klavye Bilek Dayanağı

4. AJAZZ Bulut Klavye Bilek Dayanağı

İndirimle 431,99 TL.

AJAZZ Bulut Klavye Bilek Dayanağı

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5. Karaca Coffee Art 1353 Süt Köpürtücülü 20 Bar Basınçlı Espresso, Latte Cappuccino Americano Makinesi

5. Karaca Coffee Art 1353 Süt Köpürtücülü 20 Bar Basınçlı Espresso, Latte Cappuccino Americano Makinesi

5.999,00 TL yerine indirimle 4.999,00 TL.

Karaca Coffee Art 1353 Süt Köpürtücülü 20 Bar Basınçlı Espresso, Latte Cappuccino Americano Makinesi

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6. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Göz Kremi 5ml + Revitalizing Supreme Krem 5ml Cilt Bakım Seti

6. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Göz Kremi 5ml + Revitalizing Supreme Krem 5ml Cilt Bakım Seti

2.100,00 TL yerine indirimle 1.750,00 TL.

Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20ML + Göz Kremi 5ml + Revitalizing Supreme Krem 5ml Cilt Bakım Seti

Hepsiburada external

7. Bella Maison Adelina Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

7. Bella Maison Adelina Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

10.997,99 TL'den 2.804,49 TL'ye düştü.

Bella Maison Adelina Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

Hepsiburada external

8. Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

8. Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

5.499,00 TL yerine şimdi 2.749,50 TL.

Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Hepsiburada external

9. VATKALI Mavi Flared Bol Paça Jean

9. VATKALI Mavi Flared Bol Paça Jean

Tüm ürünlerde %40'a varan indirim. 

VATKALI Mavi Flared Bol Paça Jean

Trendyol external

10. KILIF HOUSE Iphone 14 Pro Max Uyumlu Lux Premium Taşlı Kılıf

10. KILIF HOUSE Iphone 14 Pro Max Uyumlu Lux Premium Taşlı Kılıf

2 ürüne %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

KILIF HOUSE Iphone 14 Pro Max Uyumlu Lux Premium Taşlı Kılıf

Trendyol external
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11. Mac M·a·cxımal Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

11. Mac M·a·cxımal Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

İkonik Warm Teddy, Ruby Woo, Kinda Sexy ruj renkleri 629TL! 

Mac M·a·cxımal Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

Trendyol external

12. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 30ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

12. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 30ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

Tüm ürünlerde %25 seçili ürünlerde %40'a varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 30ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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