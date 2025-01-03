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BİM'e Valiz Seti Geliyor! 10 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Valiz Seti Geliyor! 10 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.01.2025 - 11:31

10 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

  • Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

  • Nofrost Buzdolabı 16.990 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.490 TL

  • Dijitsu 58' Ultra HD Google Tv 14.490 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

  • Kumtel Fablı Isıtıcı 549 TL

  • Kumtel Tüy Toplama Cihazı 129 TL

  • Kumtel Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Arnica Blender Seti 1.300 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 399 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 99 TL

  • Kare Saklama Kabı 59 TL

  • Benante Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 179 TL

  • Colorina Kronos Derin Kase 22 cm 119 TL

  • Colorina Kronos Pasta Tabak Seti 21 cm 239 TL

  • Colorina Kronos Kase / Çerezlik 119 TL

  • Colorina Kronos Dekoratif Tabak 30 cm 169 TL

  • Colorina Kronos Çay Tabağı Seti 199 TL

  • Colorina Kronos Ayaklı Kek Tabağı 199 TL

  • Glass in love Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL

  • Sarımsak Ezici 35 TL

  • Toprak Güveç Tencere 89 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 45 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 79 TL

  • Meyve Bıçağı 3'lü 35 TL

  • Yağlık 750 cc 45 TL

  • Parex Poşet Klipsi 6'lı 29 TL

  • Rakle Bakır Rimli Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Stormax Organizer Kutu 189 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 49 TL

Işıldak 139 TL

Işıldak 139 TL

  • Balıkçı Makası 49 TL

  • Balıkçı Çanta 349 TL

  • Yağmurluk 289 TL

  • Balıkçı Çizmesi 299 TL

  • Polar Balaklava 59 TL

  • Kesik Parmak Polar Eldiven 89 TL

  • Su İticili Kar Eldiveni 139 TL

  • Polarlı Bere 99 TL

  • Kep 99 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 79 TL

  • Polar Eldiven 99 TL

  • Kulaklık 59 TL

Tuval 30x40cm 84,50 TL

Tuval 30x40cm 84,50 TL

  • Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL

  • Softie Amigurumi Kiti 109 TL

  • Punch Nakış Kiti 189 TL

  • Nakış Kasnağı Seti 74,50 TL

  • Örgü Makinesi 2.799 TL

  • Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL

  • Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL

  • Hobi Pens Seti 299 TL

  • 3'lü Yumak Çeşitleri 109 TL

Erkek Trekking Bot 599 TL

Erkek Trekking Bot 599 TL

  • Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 249 TL

  • Erkek Mont 799 TL

  • Erkek Pike Pantolon 259 TL

  • Kadın / Erkek Kar Eldiveni 229 TL

  • Çocuk Kar Eldiveni 209 TL

  • Erkek Omuz Çantası 249 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 639 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 229 TL

  • Hareketli Pelüş Başlık 189 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 11,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 39,50 TL

  • Ören Bayan Yazma 69 TL

  • Ören Bayan Flamlı Eşarp 69 TL

  • Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 49,50 TL

  • Ören Bayan Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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