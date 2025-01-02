Oysho, Bershka, Stradivarius! Inditex’in En Sevilenleri İndirimde!
Oysho, Bershka, Stradivarius! Inditex’in En Sevilenleri İndirimde!
Inditex'in en popüler markaları Oysho, Bershka ve Stradivarius'ta büyük indirim başladı! Bu markaların en çok tercih edilen ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Artık sevdiğiniz parçaları daha uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve gardırobunuzu yenileyin!
Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Stradivarius Cepli ve yumuşak dokulu blazer
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Oysho Light warm super high rise düz kesim pantolon
Stradivarius Desenli mini şort etek
Oysho Lazer Kesim Görünmez Mikrofiber Halter Sütyen
Pull & Bear Çizgili ve kısa kollu t-shirt
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Stradivarius Kareli oversize gömlek
Pull & Bear 2’li Basic T-shirt Paketi
Bershka Askılı kare yaka midi elbise
Pull & Bear Basic kısa kollu oversize t-shirt
Stradivarius Yıkanmış görünümlü fitilli çapraz askılı t-shirt
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