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Oysho, Bershka, Stradivarius! Inditex’in En Sevilenleri İndirimde!

etiket Oysho, Bershka, Stradivarius! Inditex’in En Sevilenleri İndirimde!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 15:04

Inditex'in en popüler markaları Oysho, Bershka ve Stradivarius'ta büyük indirim başladı! Bu markaların en çok tercih edilen ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Artık sevdiğiniz parçaları daha uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve gardırobunuzu yenileyin!

Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stradivarius Cepli ve yumuşak dokulu blazer

Stradivarius Cepli ve yumuşak dokulu blazer

Stradivarius Blazer, uzun boy kesimiyle modern ve zarif bir duruş sunuyor. Hem günlük kombinlerinize şıklık katacak hem de özel davetlerde sofistike bir tarz yaratmanızı sağlayacak bu blazer, yumuşak dokusuyla da rahatlığı ön planda tutuyor. Gardırobunuzun joker parçası olmaya aday! ✨🖤

İndirimli fiyatı 760 TL.

Stradivarius

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Oysho Light warm super high rise düz kesim pantolon

Oysho Light warm super high rise düz kesim pantolon

Oysho Pantolon, yüksek bel tasarımıyla hem konforlu bir kullanım sunar hem de vücut hatlarınızı zarifçe ortaya çıkarır.  👖✨

İndirimli fiyatıyla 1.290 TL.

Oysho Light pantolon

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Stradivarius Desenli mini şort etek

Stradivarius Desenli mini şort etek

Stradivarius Etek, straight kalıbıyla hem rahat hem de şık bir kullanım sunuyor. Günlük kombinlerinizde hareket özgürlüğü sağlarken, modern desenleriyle stilinizi bir adım öne taşıyor. İster basic bir tişörtle isterseniz şık bir bluzla kombinleyin, her durumda dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz! 👗

İndirimli fiyatı 620 TL.

Stradivarius Desenli mini şort etek

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Oysho Lazer Kesim Görünmez Mikrofiber Halter Sütyen

Oysho Lazer Kesim Görünmez Mikrofiber Halter Sütyen

Oysho Sütyen, poliamid materyali sayesinde hem esnek hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Lazer kesim teknolojisiyle dikişsiz bir görünüm sunarak kıyafetlerin altında iz yapmaz ve maksimum konfor sağlar.

İndirimli fiyatı 790 TL.

Oysho Lazer Sütyen

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Pull & Bear Çizgili ve kısa kollu t-shirt

Pull & Bear Çizgili ve kısa kollu t-shirt

Pull & Bear  T-Shirt, %100 pamuk materyaliyle cildinize nefes aldırırken rahat kesimi sayesinde günlük kullanım için mükemmel bir seçenek sunuyor. Hafif ve şık tasarımıyla, her kombinize kolayca uyum sağlar ve yaz dolabınızın favori parçalarından biri olmaya aday!

Fiyatı 190 TL.

Pull & Bear Çizgili ve kısa kollu t-shirt

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Stradivarius Kareli oversize gömlek

Stradivarius Kareli oversize gömlek

Stradivarius Kareli Oversize Gömlek, gömlek yaka detayıyla klasik ve şık bir görünüm sunarken, oversize kesimi sayesinde rahat bir kullanım sağlar. Düz ve sade tasarımıyla zamansız bir stil yaratmanıza olanak tanır.

İndirimli fiyatı 620 TL.

Stradivarius Kareli oversize gömlek

Trendyol external

Pull & Bear 2’li Basic T-shirt Paketi

Pull & Bear 2’li Basic T-shirt Paketi

%100 pamuk materyaliyle nefes alabilirlik ve yumuşaklık sunarak gün boyu konfor sağlar. Minimal tasarımı sayesinde her türlü kombine uyum sağlayacak. 

Fiyatı 380 TL.

Pull & Bear 2’li Basic T-shirt Paketi

Trendyol external

Bershka Askılı kare yaka midi elbise

Bershka Askılı kare yaka midi elbise

Bershka Elbise, düz deseniyle sade ama zarif bir görünüm sunuyor. Minimal tasarımı sayesinde farklı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir ve her ortamda şıklığınızı ön plana çıkarır. 

Fiyatı 290 TL.

Bershka Askılı kare yaka midi elbise

Trendyol external

Pull & Bear Basic kısa kollu oversize t-shirt

Pull & Bear Basic kısa kollu oversize t-shirt

Pull & Bear T-Shirt, dokuma kumaş yapısıyla hem dayanıklılığı hem de konforu bir arada sunuyor. Oversize kesimiyle modern ve rahat bir stil yaratan bu t-shirt, günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlayarak pratik ve şık bir seçenek oluyor. Her dolapta mutlaka yerini almalı! 👕✨

Pull & Bear Basic kısa kollu oversize t-shirt

Trendyol external

Stradivarius Yıkanmış görünümlü fitilli çapraz askılı t-shirt

Stradivarius Yıkanmış görünümlü fitilli çapraz askılı t-shirt

Stradivariusı T-Shirt, modern ve şık bir görünüm sunan crop kesimiyle dikkat çekiyor. Yıkanmış efekti sayesinde özgün bir hava katan bu parça, hem günlük stilinizde hem de özel kombinlerinizde fark yaratacak. 

indirimli fiyatı 190 TL.

Stradivarius t-shirt

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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