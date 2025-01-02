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"Çooook Uygun" Ürünleri Bulabileceğiniz Haftanın Avantajlı Fiyat Köşesi

etiket "Çooook Uygun" Ürünleri Bulabileceğiniz Haftanın Avantajlı Fiyat Köşesi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 14:13

Haftanın en cazip fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. Madame Coco'dan Lenovo'ya, L'Oréal Paris'ten Schafer'a kadar pek çok markanın ürünlerini bulabileceğiniz bu özel köşemizde, cüzdanınızı yakmayacak fiyatlarla karşılaşacaksınız. Sınırlı süreli bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz. 

Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Madame Coco Wissale Yatak Ucu Runner

1. Madame Coco Wissale Yatak Ucu Runner

4.499,99TL yerine sepette 1.124,99 TL.

Madame Coco

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2. My Valice Croc Abs Büyük Boy Valiz Rose Gold

2. My Valice Croc Abs Büyük Boy Valiz Rose Gold

Sepette 1.183,84 TL.

My Valice

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3. Lenovo Ideapad AMD Ryzen 7 5700U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

3. Lenovo Ideapad AMD Ryzen 7 5700U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Fiyatı 17.479,87TL.

Lenovo

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4. Spigen Apple Watch 49mm Ultra 2/1

4. Spigen Apple Watch 49mm Ultra 2/1

1.049,00TL yerine sepette 786,75 TL.

Spigen Apple Watch

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5. Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Açık Bej Palazzo Pantolon

5. Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Açık Bej Palazzo Pantolon

Fiyatı 499,00 TL

Ritnice Pantolon

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6. Lydsto Lydsto S1 "UV ve Ozon Sterilizasyonlu" Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas

6. Lydsto Lydsto S1 "UV ve Ozon Sterilizasyonlu" Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas

Fiyatı 14.999,04TL.

Lydsto  Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas

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7. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

7. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Fiyatı 575,94TL.

L'Oréal Paris True Match

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8. Black & Decker Nvc215Wa 10.8Wh/7.2V 1,5Ah Li-İon Şarjlı Süpürge

8. Black & Decker Nvc215Wa 10.8Wh/7.2V 1,5Ah Li-İon Şarjlı Süpürge

Fiyatı 1.500,00TL.

Black & Decker Şarjlı Süpürge

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9. 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China 1 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China 2 Kitchen Life 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China

9. 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China 1 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China 2 Kitchen Life 32 Parça 6 Kişilik Motif Desenli Porselen Kahvaltı Takımı Bone China

Sepete özel fiyatı 1.252,84 TL.

Kitchen Life

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10. Schafer Vera French Press 700 ml

10. Schafer Vera French Press 700 ml

Fiyatı 479,95 TL.

Schafer Vera French Press

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11. Manijero Irene Kadın Hakiki Deri Çift Tokalı Bej Terlik

11. Manijero Irene Kadın Hakiki Deri Çift Tokalı Bej Terlik

Sepete özel fiyatı 1.199,99 TL.

Manijero Terlik

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12. Nivea Kadın Stick Deodorant Black & White Invisible Clear 50 ml, 48 Saat Anti-Perspirant Koruma

12. Nivea Kadın Stick Deodorant Black & White Invisible Clear 50 ml, 48 Saat Anti-Perspirant Koruma

Fiyatı 169,90 TL.

Nivea Anti-Perspirant Koruma

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13. Cooker CKR270 Ev Tipi Meyve Sıkacağı Narenciye Sıkacağı Bakır

13. Cooker CKR270 Ev Tipi Meyve Sıkacağı Narenciye Sıkacağı Bakır

Fiyatı 1.601,11 TL.

Cooker  Sıkacağı Bakır

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14. Montenero Komodin Parlak Beyaz Çekmeceli Ahşap Komodin Yatak Odası

14. Montenero Komodin Parlak Beyaz Çekmeceli Ahşap Komodin Yatak Odası

Fiyatı 1.181,66 TL.

Montenero Yatak Odası

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15. Reflex Refle x Biftekli Kuzulu Kedi Ödül Çubuğu 3 x 5 gr

15. Reflex Refle x Biftekli Kuzulu Kedi Ödül Çubuğu 3 x 5 gr

Fiyatı 95,00 TL.

Reflex

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16. Huggy Calm All in One Çift Yönlü Bluetooth Müzikli Ana Kucağına Dönüşebilen Otomatik Sallanabilir Beşik

16. Huggy Calm All in One Çift Yönlü Bluetooth Müzikli Ana Kucağına Dönüşebilen Otomatik Sallanabilir Beşik

4.532,00 TL yerine 3.399,00 TL.

Huggy Beşik

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17. DeFacto Kız Çocuk Bisiklet Yaka Atatürk Baskılı Kısa Kollu Kırmızı Tişört Z5093A623SM

17. DeFacto Kız Çocuk Bisiklet Yaka Atatürk Baskılı Kısa Kollu Kırmızı Tişört Z5093A623SM

DeFacto

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18. Ray-Ban 3701 002/71 59 Unisex Güneş Gözlüğü

18. Ray-Ban 3701 002/71 59 Unisex Güneş Gözlüğü

Sepete özel fiyatı 4.446,60 TL.

Ray-Ban Güneş Gözlüğü

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19. Kellogg's Granola Beyaz Çikolata Parçacıklı ve Antep Fıstıklı

19. Kellogg's Granola Beyaz Çikolata Parçacıklı ve Antep Fıstıklı

Fiyatı 179,90 TL.

Kellogg's Granola

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20. Alpine SWT-12S4 30 cm Bass Reflex Tüp Subwoofer

20. Alpine SWT-12S4 30 cm Bass Reflex Tüp Subwoofer

Fiyatı 4.990,08 TL .

Alpine  Subwoofer

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21. U.S. Polo Assn. Mateo 4fx Lacivert Erkek Sneaker

21. U.S. Polo Assn. Mateo 4fx Lacivert Erkek Sneaker

Sepete özel fiyatı 1.151,99 TL.

U.S. Polo Assn. Sneaker

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22. Estee Lauder Day Wear 24 Saat Anti-Oksidan Etkili Nemlendirici Krem - Kuru Ciltler 50 ml

22. Estee Lauder Day Wear 24 Saat Anti-Oksidan Etkili Nemlendirici Krem - Kuru Ciltler 50 ml

Fiyatı 1.930,00 TL.

Estee Lauder Day Wear

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23. L'oréal Paris Revitalift Filler %1.5 Saf Hyaluronik Asit Serum

23. L'oréal Paris Revitalift Filler %1.5 Saf Hyaluronik Asit Serum

İndirimli fiyatı 859,90 TL.

Loreal Paris  Serum

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24. 3D Yayınları TYT Fen Bilimleri 15'li Simülasyon Denemeleri Tamamı Video Çözümlü

24. 3D Yayınları TYT Fen Bilimleri 15'li Simülasyon Denemeleri Tamamı Video Çözümlü

Fiyatı 135,00 TL.

3D Yayınları

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25. adidas Switch Move Unisex Koşu Ayakkabısı ID5252

25. adidas Switch Move Unisex Koşu Ayakkabısı ID5252

Sepete özel fiyatı 1.539,85 TL.

adidas Ayakkabısı

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26. Fashcolle Dynamic Blue Masajlı Oyuncu Koltuğu

26. Fashcolle Dynamic Blue Masajlı Oyuncu Koltuğu

Fiyatı 4.499,00 TL.

Fashcolle Oyuncu Koltuğu

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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