onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Hoower Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 4 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoower Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 4 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
02.01.2025 - 12:43

ŞOK 4 Ocak ile 11 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Ocak ile 11 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,

Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,

  • Hot Wheels Kamyonlar 249 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL, 

  • Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL, 

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

  • Hot Wheels ÜçlüArabalar 199 TL,

  • DC Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Barbie Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL, 

  • Peri Bebek 249 TL, 

  • Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 49,95 TL

  • Prenses Bebekler 219 TL,

  • Matchbox Tekli Arabalar 79,95 TL,

  • Matchbox Beşli Arabalar 329 TL, 

  • Cars Arabalar 59,95 TL, 

  • 30 cm Bebek 199 TL, 

  • Hamur Kesme Seti 149 TL, 

  • Mikrodalga 199 TL, 

  • Mikser 179 TL,

  • Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,

  • Hareketli Araçlar 119 TL, 

  • Melisa Bebek ve Dolap Seti 199 TL, 

  • Palyaço Balon Seti 69,95 TL, 

  • Sevimli Hayvanlar Balon Seti 29,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 40 TL,

  • 197,6 gram Ülker Mini All Star Büyük Boy 85 TL, 

  • 550 ml Elseve Şampuan Çeşitleri 89 TL,

  • 100'lü Falım Sakız 85 TL

Günün fırsatları burada

Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik

Mobilya

Mobilya

Mobilyalar burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın