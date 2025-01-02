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ŞOK'a Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
02.01.2025 - 12:17

ŞOK 1 Ocak ile 8 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Ocak ile 8 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Arzum Superia Doğrayıcı 899 TL,

Arzum Superia Doğrayıcı 899 TL,

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL, 

  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL,

  • Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, 

  • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 39,95 TL, 

  • Kütahya Porselen Ekose Tekli Tabak Çeşitleri 49,95 TL,

  • Hosse Döküm Derin Tencere 999 TL,

  • 20 cm Yeşil Cam Sunum Tabağı 149 TL, 

  • 23 cm Yeşil Cam Meyve Tabağı 149 TL, 

  • 12 cm Yeşil Cam Çerez Tabak 44,95 TL, 

  • 12 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 29,95 TL, 

  • 14 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 49,95 TL, 

  • 17 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL, 

  • Sprey Yağlık 79,95 TL, 

  • Kare Tatlı Kasesi 44,95 TL, 

  • Su Bardağı 34,95 TL, 

  • Kupa Bardak 19,95 TL, 

  • Metaltex Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL, 

  • Sos Tavası 129 TL, Hamur Porsiyonlayıcı 129 TL,

  • 4'lü Servis Altlığı 79,95 TL

Günün fırsatları burada

Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL, 

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL, 

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 189 TL, 

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 79,95 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • Penti Daima Termal Tayt 179 TL, 

  • Penti 50 Den Pantolon Çorabı 39,95 TL,

  • Penti 50 Den Külotlu Çorap 89,95 TL,

  • Kadın Soft Kumaş Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

  • Thermoform Unisex Soft Üst Termal İçlik 319 TL,

  • Thermoform Unisex Soft Alt Termal İçlik 319 TL, 

  • Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL, 

  • Kadın Nubuk Terlik 119 TL, Kadın Ev Botu / Ev Ayakkabısı 129 TL, 

  • Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL, 

  • 3'lü Erkek Soket Çorap 34,95 TL,

  • Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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👇🏻

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 610 gra Calve Ketçap 39 TL, 

  • 250 gram Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 119 TL, 

  • 40'lı Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 175 TL, 

  • 12'li Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 84 TL,

  • 1320 ml Vernel Max Yumuşatıcı 70 TL

Beyaz Eşya

Beyaz Eşya

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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