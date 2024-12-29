Pazar Günlerini Dışarıda Geçirmek İsteyenler İçin Kış Giyim Önerileri

DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban, oversize geniş kalıbı ve kruvaze yaka düğme detaylarıyla hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiriyor. İster spor bir kombinle günlük bir tarz yakalayın, ister klasik bir kombinle zarafeti ön plana çıkarın; bu kaban her iki stilde de mükemmel bir uyum sağlayacak. Pazar gardırobunuzun joker parçası olmaya hazır!

DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban