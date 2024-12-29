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Pazar Günlerini Dışarıda Geçirmek İsteyenler İçin Kış Giyim Önerileri

etiket Pazar Günlerini Dışarıda Geçirmek İsteyenler İçin Kış Giyim Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 17:09

Kış aylarında pazar günlerinizi dışarıda geçirmeyi tercih edenler için özel olarak hazırladığımız giyim önerilerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu öneriler, soğuk hava koşullarına rağmen konforunuzu ve şıklığınızı korumanızı sağlayacak. 

Bu içerik 29.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Yuvarlak Yakalı Örgü Kazak

Mango Yuvarlak Yakalı Örgü Kazak

Mango Kazak, uzun kollu ve bol kesimiyle tam anlamıyla hafta sonu ruhuna hitap ediyor. Pazar günü rahat bir jeanle kombinlediğinizde, şıklığı ve konforu bir arada yaşayacağınız bu model, dolabınızın favorilerinden biri olmaya aday! 

Mango Yuvarlak Yakalı Örgü Kazak

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DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban Oversize Geniş Kalıp Kruvaze Yaka Düğmeli

DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban Oversize Geniş Kalıp Kruvaze Yaka Düğmeli

DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban, oversize geniş kalıbı ve kruvaze yaka düğme detaylarıyla hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiriyor. İster spor bir kombinle günlük bir tarz yakalayın, ister klasik bir kombinle zarafeti ön plana çıkarın; bu kaban her iki stilde de mükemmel bir uyum sağlayacak. Pazar gardırobunuzun joker parçası olmaya hazır!

DeFacto Rüzgar Geçirmez Uzun Kaşe Kaban

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Tommy Hilfiger FLAG RAINBOOT Yürüyüş Botu

Tommy Hilfiger FLAG RAINBOOT Yürüyüş Botu

Tommy Hilfiger Yürüyüş Botu, pazar yürüyüşleriniz için mükemmel bir seçim! Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu günlerde bile ayaklarınız kuru kalırken, sıcak tutan yapısıyla konforu da garanti ediyor. Hem işlevsel hem şık bu bot, her adımınızı keyfe dönüştürecek! 🌧️👢

Tommy Hilfiger FLAG RAINBOOT Yürüyüş Botu

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Los Ojos x Melodi Gri Melanj Ispanyol Paça Jarse Pantolon Flared

Los Ojos x Melodi Gri Melanj Ispanyol Paça Jarse Pantolon Flared

Los Ojos x Melodi Pantolon, pazar yürüyüşlerinizde konforu ve tarzı bir arada sunuyor. Flared kesimiyle hem modern hem de hareket özgürlüğü sağlayan bu pantolon, hafta sonlarının vazgeçilmezi rahat eşofmanlar arasında yer alacak. 

Kullanıcı yorumu;

Kumaşı yumuşacık, tam bedeninizi alabilirsiniz . Ben 1.77yim çok uzun değil paça boyu. Esnek bi kumaşı var.

Los Ojos x Melodi Gri Melanj Ispanyol Paça Jarse Pantolon Flared

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Kadın Uzun Kollu Fitilli Mini Triko Elbise

Kadın Uzun Kollu Fitilli Mini Triko Elbise

Kadın Uzun Kollu Fitilli Mini Triko Elbise, pazar kahvesi için hem rahat hem de şık bir tercih. Yumuşacık dokusu ve zarif fitilli tasarımıyla, gündüz buluşmalarınızda sıcak bir kahve eşliğinde tarzınızı konuşturabilirsiniz. 

Kadın Uzun Kollu Fitilli Mini Triko Elbise

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DeFacto Relax Fit Smokin Yaka Düğmeli Kısa Kaşe Kaban

DeFacto Relax Fit Smokin Yaka Düğmeli Kısa Kaşe Kaban

DeFacto Kaban, renkli giyinmeyi sevenler için adeta bir enerji kaynağı! Canlı kırmızı tonu ve şık tasarımıyla hem dikkat çekici hem de sofistike bir görünüm sunuyor. Günlük kombinlerinize dinamizm katmak için mükemmel bir seçenek! ❤️🧥

DeFacto Kaban

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Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon

Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon

Palazzo Pantolon, her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız bir parça! Esnek yapısı sayesinde hem rahatlık sunuyor hem de şıklığı garantiliyor. İster spor bir tişörtle ister şık bir bluzla kombinleyin, her ortamda stil sahibi görünmenin anahtarı olacak! 🖤👖

Ritnice  Pantolon

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Lumberjack 4W Wl Hannah 4pr Kadın Mont Camel

Lumberjack 4W Wl Hannah 4pr Kadın Mont Camel

Lumberjack Mont, camel rengiyle zarif ve doğal bir görünüm sunuyor. Soğuk havalarda sıcak tutan yapısı ve rahat kesimi sayesinde hem şıklığı hem de konforu bir arada yaşamanızı sağlıyor. 

Lumberjack 4W Wl Hannah 4pr Kadın Mont Camel

Hepsiburada external

Mavi Yılbaşı Temalı Kırmızı

Mavi Yılbaşı Temalı Kırmızı

Mavi Kazak, yılbaşı ruhunu tam anlamıyla yansıtan sevimli tasarımıyla favoriniz olmaya aday! Canlı kırmızı tonu ve tematik detaylarıyla hem sıcacık bir görünüm sunuyor hem de kutlama havasını yükseltiyor.

Mavi Yılbaşı Temalı Kırmızı

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Karrimor Bodmin Low 5 Ladies Weathertite Ayakkabı, havalar soğuduğunda sizin için mükemmel bir seçenek!

Karrimor Bodmin Low 5 Ladies Weathertite Ayakkabı, havalar soğuduğunda sizin için mükemmel bir seçenek!

Dark Grey ve Cochineal renk kombinasyonu ile hem şık hem de işlevsel olan bu ayakkabı, su geçirmez özelliği ve sağlam yapısıyla her adımda konfor sağlıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Ürünün tasarımı tabanı malzemesi çok tatmin edici çok rahat.

Karrimor Bodmin Low 5 Ladies weathertite Dark Grey/Cochineal Ayakkabı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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